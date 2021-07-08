Китай наносит новый удар по BTC: чем чревато ужесточение репрессий против криптовалют

По мнению экспертов, курс Биткоина сильно не пострадает — запреты только сыграют на руку майнингу и криптовалютам в долгосрочной перспективе.

Власти Китая остановили работу Beijing Tongdao Cultural Development Co., Ltd. из-за операций с виртуальными валютами.

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Об этом пишет CNBC, ссылаясь на официальное заявление компании.

Согласно сообщению, Народный банк Китая вместе с Пекинским бюро финансового надзора и правительством района Хуайжоу заблокировали деятельность компании и закрыли ее сайт в целях "борьбы с операциями с виртуальной валютой" и "обеспечению безопасности имущества людей". Центральный банк также призвал другие организации не оказывать никаких услуг с криптовалютами, включая торговлю и предоставление помещений для такой деятельности.

Как отмечает CNBC, борьба с виртуальными валютами в Китае — не новость. Так, в 2013 году местные власти приказали сторонним плательщикам использовать Биткоины при расчетах. Правительство остановило продажу BTC в 2017 году и пообещала возобновить работу с криптовалютными биржами в 2019 году. Ранее всякий раз, когда Пекин принимал меры против криптоиндустрии, они со временем смягчались, в но в 2021 году все может быть по-другому.

Почему Китай заинтересован в уничтожении Биткоина

В мае Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютой, а в июне по стране прокатилась волна массовых арестов людей, подозреваемых использовании крипты. Вскоре регулирующие органы усилили давление на банки и платежные компании, чтобы остановить предоставление криптовалютных услуг, а китайский аналог Twitter, Weibo, заблокировал учетные записи, связанные с диджитал-деньгами.

В июле 2021 года половина майнеров Биткоинов остановили свою деятельность после призыва Пекина жестко пресекать добычу и торговлю цифровой валютой.

"Правительство Китая делает все возможное, чтобы Биткойн и другие криптовалюты исчезли из китайской финансовой системы и экономики", — утверждает Фред Тиль, генеральный директор Marathon Digital Holdings и член совета по майнингу Биткойнов.

Согласно одной из теорий, Китай начал масштабную кампанию по поддержанию правопорядка в связи со 100-летним юбилеем правящей Коммунистической партии. По словам сооснователя Castle Island Ventures Ника Картера, китайские власти пресекают все виды нежелательной активности, цифровая валюта давно стала синонимом преступности в регионе.

Картер отметил, что одной из самых крупных в истории финансовых пирамид стал Plus Token, который был китайским проектом. Его участники выманили у инвесторов более 5,7 миллиона долларов, многие были арестованы.

Другая теория гласит, что Китай расчищает дорогу для своего собственной цифровой валюты — виртуального юаня, который Народный банк разрабатывает с 2014 года.

"Частично это необходимо для обеспечения принятия цифровой валюты центрального банка Китая, а частично, скорее всего, для обеспечения того, чтобы деятельность по финансовому надзору могла отслеживать всю экономическую активность", — предположил Фред Тиль.

С курсом Биткоина все будет хорошо: эксперты

В то же время, Ник Картер считает, что BTC и цифровой юань слишком разные по своей сути, чтобы являться прямыми конкурентами. По его версии, Пекин стремится пресечь отток капитала — перевод юаней в стейблкоины и криптовалюты. Что касается стоимости Биткоинов, то переход розничной торговли Китая на крипту может объяснить слабость рынка и массовые распродажи.

"Хорошая новость заключается в том, что по мере ускорения репрессий Биткойн остается довольно стабильным, что говорит о том, что рынок переварил эту информацию", — заявил Картер.

Тиль считает, что запрет Биткоинов и криптовалюты сыграет только на руку этой сфере деятельности в долгосрочной перспективе.

"Если цель Китая заключалась в том, чтобы убить Биткойн, отключив 50% майнинговых мощностей и запретив торговлю, тем самым обрушив его ценность для наказания китайских держателей, это не сработало", — сообщил эксперт. — "Вместо этого Биткойн доказал свою устойчивость, и торги только что переместились в офшоры, и майнеры в других местах воспользуются слабостью".

Алис Киллин, основатель и управляющий партнер венчурной фирмы Stillmark, специализирующейся на Биткойнах, отмечает, что такой прогноз является спорным, поскольку способность правительства бороться с использованием криптовалют со временем будет только ослабевать:

"Я ожидала, что новости такого рода окажут меньшее влияние на обменный курс BTC, чем это было раньше. Верно и то, что отрасль уже несколько привыкла к таким новостям — Биткойн был запрещен много раз во многих регионах, и тем не менее, сегодня его внедрение опережает распространение Интернета на аналогичной стадии жизненного цикла".

Ранее Фокус разбирался, почему Китаю не нравится биткоин, и какое будущее ждет криптовалюту. Так Комитет по финансовой стабильности и развитию назвал валюту нежелательной в КНР, а также пригрозил майнерам суровым наказанием.