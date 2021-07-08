Китай завдає нового удару по BTC: чим загрожує посилення репресій проти криптовалюти

На думку експертів, курс біткоїна сильно не постраждає — заборони тільки зіграють на руку майнінгу і криптовалюті у довгостроковій перспективі.

Влада Китаю зупинили роботу Beijing Tongdao Cultural Development Co., Ltd. через операцій з віртуальними валютами.

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Про це пише CNBC, посилаючись на офіційну заяву компанії.

Згідно з повідомленням, Народний банк Китаю разом з Пекінським бюро фінансового нагляду і урядом району Хуайжоу заблокували діяльність компанії і закрили її сайт з метою "боротьби з операціями з віртуальною валютою" та "забезпечення безпеки майна людей". Центральний банк також закликав інші організації не надавати ніяких послуг з криптовалютами, включаючи торгівлю та надання приміщень для такої діяльності.

Як зазначає CNBC, боротьба з віртуальними валютами в Китаї — не новина. Так, у 2013 році місцева влада наказала стороннім платникам використати біткоїни при розрахунках. Уряд зупинив продаж BTC у 2017 році і пообіцяв відновити роботу з криптовалютними біржами у 2019 році. Раніше щоразу, коли Пекін вживав заходів проти криптоіндустрії, вони з часом помʼякшували, але у 2021 році все може бути по-іншому.

Чому Китай зацікавлений у знищенні біткоїна

У травні Китай заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, повʼязані з криптовалютою, а в червні по країні прокотилася хвиля масових арештів людей, підозрюваних у використанні крипти. Незабаром регулятивні органи посилили тиск на банки і платіжні компанії, щоб зупинити надання криптовалютних послуг, а китайський аналог Twitter, Weibo, заблокував облікові записи, повʼязані з діджитал-грошима.

У липні 2021 роки половина майнери біткоїнів зупинили свою діяльність після призову Пекіна жорстко припиняти видобуток і торгівлю цифровий валютою.

"Уряд Китаю робить все можливе, щоб біткоїни та інші криптовалюти зникли з китайської фінансової системи і економіки", — стверджує Фред Тіль, генеральний директор Marathon Digital Holdings і член ради по майнінгу біткоїнів.

Згідно з однією з теорій, Китай почав масштабну кампанію з підтримки правопорядку через 100-річний ювілей правлячої Комуністичної партії. За словами співзасновника Castle Island Ventures Ніка Картера, китайська влада припиняє всі види небажаної активності, цифрова валюта давно стала синонімом злочинності у регіоні.

Картер зазначив, що однією з найбільших в історії фінансових пірамід став Plus Token, який був китайським проектом. Його учасники виманили у інвесторів понад 5,7 мільйона доларів, багатьох заарештували.

Інша теорія говорить, що Китай розчищає дорогу для свого власної цифрової валюти — віртуального юаня, який Народний банк розробляє з 2014 року.

"Частково це необхідне для забезпечення прийняття цифрової валюти центрального банку Китаю, а частково, швидше за все, для забезпечення того, щоб діяльність з фінансового нагляду могла відслідковувати всю економічну активність", — припустив Фред Тіль.

З курсом біткоїна все буде добре: експерти

Водночас, Нік Картер вважає, що BTC і цифровий юань занадто різні за своєю суттю, щоб бути прямими конкурентами. За його версією, Пекін прагне припинити відтік капіталу — переведення юанів у стейблкоїни і криптовалюту. Що стосується вартості біткоїна, то перехід роздрібної торгівлі Китаю на крипту може пояснити слабкість ринку і масові розпродажі.

"Гарна новина полягає у тому, що в міру прискорення репресій біткоїн залишається досить стабільним, що говорить про те, що ринок переварив цю інформацію", — заявив Картер.

Тіль вважає, що заборона біткоїна та криптовалюти зіграє тільки на руку цій сфері діяльності у довгостроковій перспективі.

"Якщо мета Китаю полягала у тому, щоб убити біткоїн, відключивши 50% майнінгових потужностей і заборонивши торгівлю, тим самим обваливши його цінність для покарання китайських власників, це не спрацювало", — повідомив експерт. — "Замість цього біткоїн довів свою стійкість, і торги щойно перемістилися в офшори, і майнери в інших місцях скористаються слабкістю".

Аліс Кіллін, засновник і керівний партнер венчурної фірми Stillmark, що спеціалізується на біткоїнах, зазначає, що такий прогноз є спірним, оскільки здатність уряду боротися з використанням криптовалюти згодом тільки слабшатиме:

"Я очікувала, що новини такого типу нададуть менший вплив на обмінний курс BTC, ніж це було раніше. Вірно і те, що галузь вже трохи звикла до таких новин — біткоїн був заборонений багато разів у багатьох регіонах, і тим не менше, сьогодні його впровадження випереджає поширення Інтернету на аналогічній стадії життєвого циклу".

Раніше Фокус розбирався, чому Китаю не подобається біткоїн, і яке майбутнє чекає криптовалюту. Так, Комітет з фінансової стабільності і розвитку назвав валюту небажаною в КНР, а також пригрозив майнерам суворим покаранням.