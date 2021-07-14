Е-резиденты: иностранные айтишники смогут вести бизнес в Украине из-за рубежа

Законотворцы надеются, что реализация закона позволит приносить в госбюджет до 1,5 миллиардов долларов США ежегодно.

Верховная Рада в первом чтении 286 голосами проголосовала за законопроект о е-Резидентстве, которое в дальнейшем даст возможность иностранным IT-специалистам удаленно вести свой бизнес на территории Украины.

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Как сообщается на сайте Министерства цифровой информации, главная цель проекта закона — "сделать нашу страну ближе к иностранцам и создать комфортные условия для удаленного открытия и ведения бизнеса без физического присутствия".

"Электронное резидентство — это дополнительный инструмент для улучшения узнаваемости Украины как мирового бренда IT-индустрии и наполнения государственного бюджета за счет налогов", — говорится в официальном заявлении.

Руководство страны надеется, что реализация закона позволит приносить в госбюджет до 1,5 миллиарда долларов ежегодно и увеличит объем украинских услуг в IT-сфере, позволив вывести Украину "на топовые позиции по развитию технологий и инноваций в мире".

По словам замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александра Борнякова, для иностранных айтишников, фрилансеров и предпринимателей создадут специальные механизмы налогообложения. Все услуги е-резидентам будут предоставлять в онлайн-режиме с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи. Как ожидается, к концу 2022 года в Украине зарегистрируют более трех тысяч е-резидентов.

Если законопроект №5270 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины касательно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов" будет принят, то это, по задумке его авторов, позволит создать условия для:

дистанционной регистрации е-резидентов как физических лиц-предпринимателей;

ведения предпринимательской деятельности в юрисдикции Украины;

открытия банковских счетов онлайн;

доступа к административным услугам с квалифицированной электронной подписью.

Для того чтобы стать е-резидентом, гражданин другого государства должен будет подать заявку на портале е-резидентства и пройти проверку в СБУ и МВД. Также обязательным условием будет идентификация и верификация лица в консульском учреждении. Затем иностранец получит индивидуальный код налогоплательщика и электронную подпись. Предоставление этого статуса и доступ к административным услугам будет происходить через портал "Дія" с помощью использования электронной подписи.

На сайте министерства под сообщением о принятии законопроекта появился комментарий пользователя о том, что получить электронную цифровую подпись в консульстве "невозможно даже для граждан Украины".

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Фокус попросил представителей министерства прокомментировать данную жалобу.

"Проводятся финальные работы по подготовке материальной и юридической базы для выдачи электронных подписей заинтересованным лицам в консульских учреждениях Украины. После запуска проекта е-Резидентство иностранцы смогут получать электронные подписи", — сообщили нам в Минцифры, а также добавили, что законопроект еще будет дорабатываться и окончательная его версия будет рассматриваться во втором чтении.

Также мы попросили прояснить ситуацию, описанную в другом комментарии, где пользовательница сообщает о том, что ФОП через "Дію" ей удалось открыть только с пятого раза. Она возмущена некорректной работой приложения и рекомендует усовершенствовать продукт, а затем уже предлагать его физлицам-предпринимателям. Пока что Фокус ожидает ответа от министерства.

Ранее мы сообщали о том, что Кабмин упростил миграцию белорусов в Украину, но только для айтишников. Оформление справок на временное право проживания для белорусских специалистов из сферы IT и инноваций займет меньше времени.

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