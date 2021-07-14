Е-резиденти: іноземні айтішники зможуть вести бізнес в Україні з-за кордону

Законотворці сподіваються, що реалізація закону дозволить приносити до держбюджету до 1,5 мільярдів доларів США щорічно.

Верховна Рада в першому читанні 286 голосами проголосувала за законопроект про е-резидентство, яке у майбутньому дасть можливість іноземним IT-фахівцям віддалено вести свій бізнес на території України.

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Як повідомляється на сайті Міністерства цифрової інформації, головна мета проекту закону — "зробити нашу країну ближче до іноземців і створити комфортні умови для віддаленого відкриття та ведення бізнесу без фізичної присутності".

"Електронне резидентство — це додатковий інструмент для поліпшення впізнаваності України як світового бренду IT-індустрії і наповнення державного бюджету за рахунок податків", — йдеться в офіційній заяві.

Керівництво країни сподівається, що реалізація закону дозволить приносити до держбюджету до 1,5 мільярда доларів щорічно і збільшить обсяг українських послуг в IT-сфері, дозволивши вивести Україну "на топові позиції з розвитку технологій та інновацій у світі".

За словами заступника міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександра Борнякова, для іноземних айтішників, фрілансерів та підприємців створять спеціальні механізми оподаткування. Всі послуги е-резидентам надаватимуть в онлайн-режимі з використанням кваліфікованого електронного цифрового підпису. Як очікується, до кінця 2022 року в Україні зареєструють понад три тисячі е-резидентів.

Якщо законопроект №5270 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів" буде прийнятий, то це, за задумом його авторів, дозволить створити умови для:

дистанційної реєстрації е-резидентів як фізичних осіб-підприємців;

ведення підприємницької діяльності в юрисдикції України;

відкриття банківських рахунків онлайн;

доступу до адміністративних послуг з кваліфікованим електронним підписом.

Для того щоб стати е-резидентом, громадянин іншої держави повинен буде подати заявку на порталі е-резидентства і пройти перевірку в СБУ та МВС. Також обовʼязковою умовою буде ідентифікація і верифікація особи в консульській установі. Потім іноземець отримає індивідуальний код платника податків та електронний підпис. Надання цього статусу і доступ до адміністративних послуг буде відбуватися через портал "Дія" за допомогою використання електронного підпису.

На сайті міністерства під повідомленням про прийняття законопроекту зʼявився коментар користувача про те, що отримати електронний цифровий підпис в консульстві "неможливо навіть для громадян України".

[ + – ] Користувачі критикують технічну сторону проекту е-Резидентство

Фокус попросив представників міністерства прокоментувати дану скаргу.

"Проводяться фінальні роботи з підготовки матеріальної і юридичної бази для видачі електронних підписів зацікавленим особам в консульських установах України. Після запуску проекту е-Резидентство іноземці зможуть отримувати електронні підписи", — повідомили нам в Мінцифрі, а також додали, що законопроект ще буде доопрацьовуватися і остаточна його версія розглядатиметься у другому читанні.

Також ми попросили прояснити ситуацію, описану в іншому коментарі, де користувачка повідомляє про те, що ФОП через "Дію" їй вдалося відкрити тільки з пʼятого разу. Вона обурена некоректною роботою програми та рекомендує вдосконалити продукт, а потім вже пропонувати його фізособам-підприємцям. Поки що Фокус очікує відповіді від міністерства.

Раніше ми повідомляли про те, що Кабмін спростив міграцію білорусів в Україну, але тільки для айтішників. Оформлення довідок на тимчасове право проживання для білоруських фахівців з сфери IT та інновацій займе менше часу.

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