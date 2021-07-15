Надули пузырь: чем рискуют инвесторы, вкладывающие огромные деньги в непонятные стартапы

Венчурные фонды активно инвестируют в технологические компании, даже не понимая их сути: только за последние полгода стартапы получили более $292 млрд.

В 2021 году инвесторы по всему миру начали вкладывать рекордно большие средства в новые стартапы, что может привести к новому экономическому пузырю.

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Эксперты рассказали CNBC о причинах и рисках "стартаперской лихорадки".

История повторяется: инвестировать в стартапы снова модно

Как рассказали инсайдеры, с начала 2021 года стартапы уже собрали $292 млрд и скоро смогут достичь показателя, который превысит сумму инвестиций за весь 2020 год — $302,6 млрд. За полгода количество "мега раундов", венчурных сделок на сумму от $100 млн, уже достигло 751 против 665 в прошлом году.

"Мне кажется, что это очень похоже на ситуацию, которую мы наблюдали в 1999 году", — заявил Хусейн Канджи, партнер британской венчурной компании Hoxton Ventures. "У тебя было столько предложения, столько энтузиазма. Была эпоха, когда ты указывал дотком в названии, и твои акции на открытом рынке шли вверх".

Так называемые компании "доткомов" были очень популярны на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1990-х годах во время быстрого развития Интернета. Спекуляции с инвестированием привели к росту индекса фондовой биржи Nasdaq Composite на 400% в период с 1995 по 2000 годы, а к октябрю 2002 года он обрушился почти на 80% по сравнению с пиком. За последние пять лет индекс повысился в три раза, а стоимость крупных технологических компаний, таких как Amazon, Google и Facebook, превысила отметку в $1 трлн. Что касается Microsoft и Apple, то они сейчас оцениваются в $2 трлн.

Стремительный рост стоимости частных компаний, специализирующихся на технологиях, беспокоит многих инвесторов. Также набирают обороты частные стартапы, которые не продаются фирмам-гигантам. Один из ярких примеров — платежный сервис Stripe, основанный в 2011 году. Недавно его оценили в $95 млрд. Согласно CB Insights, количество компаний-"единорогов" с капитализацией от $1 млрд выросло до 249, по сравнению с 2020 годом их стало почти вдвое больше.

"Сейчас прекрасное время для сбора средств", — отметил Андрей Брашовяну, партнер венчурной компании Accel. — "Качество компаний и скорость их роста просто беспрецедентны".

Хедж-фонд Tiger Global, активно инвестирующий в технологические компании, значительно увеличил свое присутствие на рынке, а конгломерат SoftBank за последние годы удивил рынок, создав Vision Fund. Инвесторы заметили растущую конкуренцию в сфере венчурных сделок, как считает Хусейн Канджи, оценки частных технологий все больше и больше отдаляется от реальных, ведь капиталовладельцы опасаются упустить момент.

Он добавил, что есть заметные различия между "пузырем доткомов" и современной рыночной ситуацией. Так, стартаперский бум 1999-го был вызван, в большей степени, "шумихой", "хайпом", сейчас же есть реальные рынки и компании. Еще одной тенденцией Канджи назвал "бутстрэппинг", когда компании не привлекают внешних инвестиций до объявления первых крупных денежных вливаний. Например, американская компания по разработке программного обеспечения Articulate, основанная в 2002 году, только в начале июля этого года объявила раунд серии A на $1,5 млрд.

Кто раздувает пузырь: стартапы или сами инвесторы?

По данным CB Insights, во втором квартале 2021 года на финтех-компании пришлось 22% мирового венчурного финансирования. Яна Димитрова, генеральный директор британского финтех-стартапа OpenPayd, заявила, что ее компания, находясь в процессе сбора средств, получила от потенциальных инвесторов такой ответ: "Вы просите слишком маленький чек, мы выписываем только чеки на сумму более $100 млн". По ее словам, некоторые бизнесмены плохо осведомлены о продуктах OpenPayd, однако предлагают деньги просто, чтобы занять нишу, а низкая процентная ставка привела к тому, что большая доля средств приходится на рискованные проекты.

Европа традиционно отстает от США и Китая, однако даже здесь стали намного больше инвестировать в стартапы. В 2021 году венчурные инвестиции на европейском рынке сильно увеличились, тогда как в Китае наблюдается их сокращение. Андрей Брашовяну отметил, что переход на удаленную работу во время пандемии ускорил цифровую трансформацию и помог компаниям из Европы выйти на мировой рынок.

"Вы можете продавать в Zoom так же хорошо из Румынии, как и в Нью-Йорке", — подчеркнул он.

По данным Factset, европейские стартапы привлекли почти $50 млрд только за первые шесть месяцев 2021 года, тогда как за весь 2020 год в регионе инвестировали только $38 млрд. Капитализация некоторых европейских техно-компаний достигли десятков миллиардов долларов.

Многие стартапы в Европе за год достигли статуса "единорогов" — и это рекордно короткие сроки. Недавно приложение Gorillas стало самой быстро развивающейся компанией в Европе, которая добилась капитализации в $1 млрд и побила рекорд компании Hopin, установленный в 2020 году.

Резкий рост частного капитала в сфере технологий привел к растущему числу компаний, которые готовятся стать публичными. В США за последний год было зарегистрировано множество крупных листингов в сфере технологий, в том числе Airbnb и Coinbase. Эксперты выделяют также феномен компании по слияниям SPAC, который предоставил еще одну альтернативу быстрорастущим компаниям, которые хотят выйти на рынок.

Ранее Фокус рассказал о 10 украинских стартапах, которые добились успеха на международном рынке. Многие молодые фирмы из Украины получают десятки миллионов инвестиций, сотрудничают с крупными корпорациями и обслуживают клиентов по всему миру.