Надули бульбашку: чим ризикують інвестори, які вкладають величезні гроші в незрозумілі стартапи

Венчурні фонди активно інвестують у технологічні компанії, навіть не розуміючи їхньої суті: тільки за останні пів року стартапи отримали понад $ 292 млрд.

У 2021 році інвестори по всьому світу почали вкладати рекордно великі кошти в нові стартапи, що може призвести до нової економічної бульбашки.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Експерти розповіли CNBC про причини і ризики "стартаперської лихоманки".

Історія повторюється: інвестувати в стартапи знову модно

Як розповіли інсайдери, з початку 2021 року стартапи вже зібрали $ 292 млрд і скоро зможуть досягти показника, який перевищить суму інвестицій за весь 2020 рік — $ 302,6 млрд. За пів року кількість "мегараундів", венчурних угод на суму від $ 100 млн, уже досягла 751 проти 665 в минулому році.

"Мені здається, що це дуже схоже на ситуацію, яку ми спостерігали в 1999 році", — заявив Хусейн Канджі, партнер британської венчурної компанії Hoxton Ventures. "У тебе було стільки пропозицій, стільки ентузіазму. Була епоха, коли ти вказував дотком у назві, і твої акції на відкритому ринку йшли вгору".

Так звані компанії "доткомів" були дуже популярні на Нью-Йоркській фондовій біржі в 1990-х роках під час швидкого розвитку інтернету. Спекуляції з інвестуванням призвели до зростання індексу фондової біржі Nasdaq Composite на 400% у період з 1995 по 2000 роки, а до жовтня 2002-го він обрушився майже на 80% порівняно з піком. За останні п'ять років індекс підвищився в три рази, а вартість великих технологічних компаній, таких як Amazon, Google і Facebook, перевищила позначку в $ 1 трлн. Що стосується Microsoft і Apple, то вони наразі оцінюються у $ 2 трлн.

Стрімке зростання вартості приватних компаній, що спеціалізуються на технологіях, турбує багатьох інвесторів. Також набирають обертів приватні стартапи, які не продаються фірмам-гігантам. Один з яскравих прикладів — платіжний сервіс Stripe, заснований у 2011 році. Нещодавно його оцінили в $ 95 млрд. Згідно з CB Insights, кількість компаній-"єдинорогів" з капіталізацією від $ 1 млрд зросла до 249, порівняно з 2020 роком їх стало майже вдвічі більше.

"Наразі прекрасний час для збору коштів", — зазначив Андрій Брашовяну, партнер венчурної компанії Accel. — "Якість компаній і швидкість їхнього зростання просто безпрецедентні".

Хедж-фонд Tiger Global, що активно інвестує в технологічні компанії, значно збільшив свою присутність на ринку, а конгломерат SoftBank за останні роки здивував ринок, створивши Vision Fund. Інвестори помітили зростання конкуренції у сфері венчурних угод, як вважає Хусейн Канджі, оцінки приватних технологій усе більше і більше віддаляються від реальних, адже капіталовласники побоюються втратити момент.

Він додав, що є помітні відмінності між "бульбашкою доткомів" і сучасною ринковою ситуацією. Так, стартаперський бум 1999-го був викликаний, більшою мірою, "галасом", "хайпом", зараз же є реальні ринки і компанії. Ще однією тенденцією Канджі назвав "бутстрепінг", коли компанії не залучають зовнішніх інвестицій до оголошення перших великих грошових вливань. Наприклад, американська компанія з розробки програмного забезпечення Articulate, заснована у 2002 році, тільки на початку липня цього року оголосила раунд серії A на $ 1,5 млрд.

Хто роздуває бульбашку: стартапи чи самі інвестори?

За даними CB Insights, у другому кварталі 2021 року на Фінтех-компанії було відведено 22% світового венчурного фінансування. Яна Дімітрова, генеральна директорка британського Фінтех-стартапу OpenPayd, заявила, що її компанія, перебуваючи в процесі збору коштів, отримала від потенційних інвесторів таку відповідь: "Ви просите занадто маленький чек, ми виписуємо тільки чеки на суму понад $ 100 млн". За її словами, деякі бізнесмени погано інформовані про продукти OpenPayd, однак пропонують гроші просто, щоб зайняти нішу, а низька процентна ставка призвела до того, що велика частка коштів припадає на ризиковані проекти.

Європа традиційно відстає від США і Китаю, проте навіть тут стали набагато більше інвестувати в стартапи. У 2021 році венчурні інвестиції на європейському ринку сильно збільшилися, тоді як у Китаї спостерігається їхнє скорочення. Андрій Брашовяну зазначив, що перехід на віддалену роботу під час пандемії прискорив цифрову трансформацію і допоміг компаніям з Європи вийти на світовий ринок.

"Ви можете продавати в Zoom так само добре з Румунії, як і в Нью-Йорку", — підкреслив він.

За даними Factset, європейські стартапи залучили майже $ 50 млрд тільки за перші шість місяців 2021 року, тоді як за весь 2020 рік у регіоні інвестували тільки $ 38 млрд. Капіталізація деяких європейських техно-компаній досягла десятків мільярдів доларів.

Багато стартапів у Європі за рік досягли статусу "єдинорогів" — і це рекордно короткі терміни. Нещодавно додаток Gorillas став компанією, що найшвидше розвивається в Європі, яка домоглася капіталізації в $ 1 млрд і побила рекорд компанії Hopin, встановлений у 2020 році.

Різке зростання приватного капіталу у сфері технологій призвело до зростання числа компаній, які готуються стати публічними. У США за останній рік було зареєстровано безліч великих лістингів у сфері технологій, у тому числі Airbnb і Coinbase. Експерти виділяють також феномен компанії зі злиття SPAC, який надав ще одну альтернативу компаніям, які швидко зростають та хочуть вийти на ринок.

Раніше Фокус розповів про 10 українських стартапів, які домоглися успіху на міжнародному ринку. Багато молодих фірм з України отримують десятки мільйонів інвестицій, співпрацюють з великими корпораціями й обслуговують клієнтів по всьому світу.