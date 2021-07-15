Верховная Рада проголосовала за закон о "Дія.City": что это значит для украинского рынка IT

Законотворцы надеются стимулировать развитие цифровой экономики в Украине, однако не все IT-компании согласны с методами властей.

Сегодня в Верховной Раде во втором чтении 262-я голосами был принят законопроект №4303 — так называемый закон о "Дія.City".

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Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Суть закона в том, чтобы сформировать в Украине свободную экономическую зону для IT-компаний, а также создать для них особый налоговый, финансовый и правовой режим. При этом все операции будут проходить в онлайновом paperless-режиме. Обеспечит все это "Дія.City".

Впервые законопроект был вынесен на рассмотрение весной 2021 года. Тогда представители украинского IT-сектора раскритиковали документ, после чего он был отправлен на доработку. В Министерстве цифровой трансформации пообещали внести изменения и презентовать более компромиссную версию, которая устроила бы всех.

Например, в первой редакции предлагались 15-летние гарантии неизменности условий для резидентов "Дія.City". Теперь гарантии будут действовать в течение 25-ти лет. Был расширен перечень квалифицированных видов деятельности.

Но самое главное, что теперь закон не сможет прямо или косвенно принуждать компании становится резидентами нового режима.

Большинство депутатов предварительно поддержали введение специального налогового режима для резидентов "Дія.City". Таким образом они хотят стимулировать компании становится резидентами.

Особое внимание было уделено той части документа, которая гарантирует защиту прав на интеллектуальной собственность и вводит гик-контракты — новую форму сотрудничества с наемными работниками. Благодаря гик-контрактам, говорят в Минцифры, сотрудники получат "гибкость фриланса и социальные гарантии". Также в ведомстве надеются, что новый правовой режим поможет отрасли развиваться быстрее и проще привлекать инвестиции.

Cтоит отметить, что украинское законодательство сегодня предлагает только два варианта оформления отношений между работодателем и наемным сотрудником: трудовой договор и соглашение с субъектом предпринимательской деятельности (ФОП-ом). Для сотрудника выгоден первый вариант, для нанимателя — второй. У найма в штат с трудовым договором много преимуществ, ведь он предполагает социальные гарантии. Частному предпринимателю, выполняющему работу на условиях подрядного договора, наниматель, по сути, ничего не должен кроме оговоренной оплаты. Да и стабильной такую работу не назовешь, от услуг ФОП можно отказаться, как только в них отпадет необходимость. Законопроект №4303 предполагает, что специалисты, работающие в сфере высоких технологий, смогут заключать гиг-контракты, которые во многом будут походить на гражданско-правовой договор, который подписывают с ФОП, но при этом предполагают некоторые социальные гарантии:

заранее согласованное выполнение работы в течение определенного количества часов в день и/или в неделю, которое не должно превышать 8 и 40 часов соответственно;

при отсутствии других договоренностей сторон будет считаться, что гиг-работник выполняет работу в течение 40 часов в неделю;

оговоренная продолжительность перерыва в течение дня,

еженедельный отдых,

оплачиваемый ежегодный отпуск,

отпуск по беременности и родам для женщин,

страхование в связи с временной нетрудоспособностью.

Но не все так радужно. Согласно данным издания dou.ua, которое провело опрос представителей индустрии, 89% айтишников заявили, что они против введения нового режима. Главной причиной они называли недоверие государству и Министерству цифровой трансформации.

[ + – ] Результаты опроса dou.ua Фото: dou.ua

Также респонденты выказывали опасения, что условия труда ухудшатся, что отменят третью группу ФОП, и что урежут зарплаты.

[ + – ] Результаты опроса IT-специалистов сайтом dou.ua

Законопроект также критиковали представители IT-индустрии. В частности, эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в своей колонке высказал следующее опасение:

"Ведь проект Дія Сіті задуман не для поддержки IТ-бизнеса, а для его наклона в более удобную для чиновников-дармоедов позицию. Классический сценарий автократий: "Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить".

Дмитрий Вартанян, CFO, Co-Founder Sigma Software, в комментарии Фокусу отмечал, что работа по принципу "компания — ФОП" более выгодна для украинского айти-сектора и менять это правило не стоит.

"Последние 20 лет отрасль работает по модели "компания — ФОП" и мы видим две тенденции: 1. обороты отрасли постоянно растут, происходят регулярные M&A украинских компаний; 2. уровень заботы о сотрудниках внутри компаний стремительно увеличивается: повышаются компенсации, расширяются социальные пакеты, улучшаются офисы и в целом условия для специалистов".

Ознакомиться подробнее с мнение представителей IT-индустрии вы сможете, прочитав наш материал ФЛП vs. КЗОТ: какая система наиболее выгодна для украинской IТ-сферы.