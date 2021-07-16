Город-мечта: какими будут налоги, условия работы с ФЛП и инвестирования для резидентов "Дія.City"
В Министерстве цифровой трансформации Украины пояснили, как именно будет работать налогово-правовой режим для IT-компаний после того, как закон №4303 вступит в силу.
На этой неделе Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №4303, который вводит в действие новый налогово-правовой режим для украинской IT-отрасли. Законопроект был существенно доработан после того, как его первая редакция была сильно раскритикована украинскими айтишниками. Фокус выяснил у представителей Министерства цифровой трансформации Украины, как именно будет работать обновленный "Дія.City".
Налоги для резидентов "Дія.City"
В Минцифры нам сообщили, что новый правовой спецрежим предусматривает следующие налоговые ставки:
- возможность выбирать, какой именно корпоративный налог платить, — налог на прибыль (18%), или налог на выведенный капитал по ставке 9%;
- налог на доход физических лиц по ставке 5%;
- единый социальный взнос в размере 22% от минимальной заработной платы;
- 1,5% военного сбора.
Для стимулирования инвестиций предусмотрены такие условия:
- если физлицо владеет корпоративными правами более 1 года в компании, которая является резидентом "Дія.City", то в случае их продажи доход данного физлица не подлежит налогообложению;
- если физлицо покупает долю в компании-резиденте, то получает налоговую скидку на налог на свой доход, то есть вычитает из общего налогооблагаемого дохода сумму, за которую приобрела долю в компании-резиденте;
- если физлицо владеет корпоративными правами в компании-резиденте, то в случае выплаты дивидендов не чаще, чем раз в 2 года, такой доход не будет подлежать налогообложению.
Как в "Дія.City" будет регулироваться работа с ФЛП
По словам представителя Минцифры, "налоговый проект закона дает возможность резидентам спецрежима выбирать между уплатой налога на выведенный капитал (НнВК) и налога на прибыль. Если компания выберет НнВК, то в случае превышения ее расходов на ФЛП в 20%, она будет платить 9% налога на сумму, превышающую лимит. Отметим, что нормы сотрудничества с ФЛП начнут действовать с 2024 года. В этот год ограничения составят 50% от расходов, а 20-процентное ограничение будет введено с 2025 года. Переходный период устанавливается, чтобы компании могли постепенно приспособиться к новым условиям".
В то же время в ведомстве подчеркнули, что для компаний, которые будут платить налог на прибыль, никаких ограничений по работе с ФЛП не будет.
Как будут работать гиг-контракты
В Министерстве акцентировали, что гиг-контракты предусматривают привычную модель фриланса с добавлением таких трудовых прав, как:
- минимальная заработная плата,
- оплачиваемый отпуск,
- оплачиваемый больничный,
- выплата пособия по уходу за ребенком
- официальный статус трудоустройства.
Дорожная карта проекта "Дія.City"
Фокус поинтересовался, когда закон №4303 вступит в силу, и украинские IT-компании смогут оформить резидентство. В Минцифры нам предоставили следующую дорожную карту:
первое чтение базового законопроекта №4303 о "Дія.City" в ВРУ — 15 апреля 2021 года → первое чтение налогового законопроекта №5376 в ВРУ — 2 июня → второе чтение в ВРУ базового законопроекта №4303 — 15 июля → второе чтение в ВРУ налогового законопроекта №5376 — сентябрь 2021 года → запуск проекту "Дія.City" — начало 2022 года.
Ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада проголосовала за закон о "Дія.City". Фокус объяснил, что это значит для украинского рынка IT.