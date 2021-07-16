Город-мечта: какими будут налоги, условия работы с ФЛП и инвестирования для резидентов "Дія.City"

В Министерстве цифровой трансформации Украины пояснили, как именно будет работать налогово-правовой режим для IT-компаний после того, как закон №4303 вступит в силу.

На этой неделе Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №4303, который вводит в действие новый налогово-правовой режим для украинской IT-отрасли. Законопроект был существенно доработан после того, как его первая редакция была сильно раскритикована украинскими айтишниками. Фокус выяснил у представителей Министерства цифровой трансформации Украины, как именно будет работать обновленный "Дія.City".

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Налоги для резидентов "Дія.City"

В Минцифры нам сообщили, что новый правовой спецрежим предусматривает следующие налоговые ставки:

возможность выбирать, какой именно корпоративный налог платить, — налог на прибыль (18%), или налог на выведенный капитал по ставке 9%;

налог на доход физических лиц по ставке 5%;

единый социальный взнос в размере 22% от минимальной заработной платы;

1,5% военного сбора.

Для стимулирования инвестиций предусмотрены такие условия:

если физлицо владеет корпоративными правами более 1 года в компании, которая является резидентом "Дія.City", то в случае их продажи доход данного физлица не подлежит налогообложению;

если физлицо покупает долю в компании-резиденте, то получает налоговую скидку на налог на свой доход, то есть вычитает из общего налогооблагаемого дохода сумму, за которую приобрела долю в компании-резиденте;

если физлицо владеет корпоративными правами в компании-резиденте, то в случае выплаты дивидендов не чаще, чем раз в 2 года, такой доход не будет подлежать налогообложению.

Как в "Дія.City" будет регулироваться работа с ФЛП

По словам представителя Минцифры, "налоговый проект закона дает возможность резидентам спецрежима выбирать между уплатой налога на выведенный капитал (НнВК) и налога на прибыль. Если компания выберет НнВК, то в случае превышения ее расходов на ФЛП в 20%, она будет платить 9% налога на сумму, превышающую лимит. Отметим, что нормы сотрудничества с ФЛП начнут действовать с 2024 года. В этот год ограничения составят 50% от расходов, а 20-процентное ограничение будет введено с 2025 года. Переходный период устанавливается, чтобы компании могли постепенно приспособиться к новым условиям".

В то же время в ведомстве подчеркнули, что для компаний, которые будут платить налог на прибыль, никаких ограничений по работе с ФЛП не будет.

Как будут работать гиг-контракты

В Министерстве акцентировали, что гиг-контракты предусматривают привычную модель фриланса с добавлением таких трудовых прав, как:

минимальная заработная плата,

оплачиваемый отпуск,

оплачиваемый больничный,

выплата пособия по уходу за ребенком

официальный статус трудоустройства.

Дорожная карта проекта "Дія.City"

Фокус поинтересовался, когда закон №4303 вступит в силу, и украинские IT-компании смогут оформить резидентство. В Минцифры нам предоставили следующую дорожную карту:

первое чтение базового законопроекта №4303 о "Дія.City" в ВРУ — 15 апреля 2021 года → первое чтение налогового законопроекта №5376 в ВРУ — 2 июня → второе чтение в ВРУ базового законопроекта №4303 — 15 июля → второе чтение в ВРУ налогового законопроекта №5376 — сентябрь 2021 года → запуск проекту "Дія.City" — начало 2022 года.

Ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада проголосовала за закон о "Дія.City". Фокус объяснил, что это значит для украинского рынка IT.