Місто-мрія: якими будуть податки, умови роботи з ФОП та інвестування для резидентів "Дія.City"

У Міністерстві цифрової трансформації України пояснили, як саме працюватиме податково-правовий режим для IT-компаній після того, як закон №4303 набере чинності.

Цього тижня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект №4303, який надає чинності новому податково-правовому режиму для української IT-галузі. Законопроект був суттєво доопрацьований після того, як його перша редакція була сильно розкритикована українськими айтішниками. Фокус зʼясував у представників Міністерства цифрової трансформації України, як саме працюватиме оновлений "Дія.City".

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Податки для резидентів "Дія.City"

У Мінцифри нам повідомили, що новий правовий спецрежим передбачає такі податкові ставки:

можливість вибирати, який саме корпоративний податок платити, — податок на прибуток (18%), або податок на виведений капітал за ставкою 9%;

податок на дохід фізичних осіб за ставкою 5%;

єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати;

1,5% військового збору.

Для стимулювання інвестицій передбачені такі умови:

якщо фізособа володіє корпоративними правами більше 1 року в компанії, яка є резидентом "Дія.City", то в разі їх продажу дохід цієї фізособи не підлягає оподаткуванню;

якщо фізособа купує частку в компанії-резидента, то отримує податкову знижку на податок на свій дохід, тобто віднімає із загального оподатковуваного доходу суму, за яку придбала частку в компанії-резидента;

якщо фізособа володіє корпоративними правами в компанії-резидента, то в разі виплати дивідендів не частіше, ніж раз на 2 роки, такий дохід не підлягатиме оподаткуванню.

Як у "Дія.City" буде регулюватися робота з ФОП

За словами представника Мінцифри, "податковий проект закону дає можливість резидентам спецрежиму вибирати між сплатою податку на виведений капітал (ПнВК) і податку на прибуток. Якщо компанія вибере ПнВК, то в разі перевищення її витрат на ФОП у 20%, вона платитиме 9% податку на суму, що перевищує ліміт. Зазначимо, що норми співпраці з ФОП почнуть діяти з 2024 року. У цей рік обмеження складуть 50% від витрат, а 20-відсоткове обмеження буде введене з 2025 року. Перехідний період встановлюється, щоб компанії могли поступово пристосуватися до нових умов".

У той же час у відомстві підкреслили, що для компаній, які будуть платити податок на прибуток, ніяких обмежень щодо роботи з ФОП не буде.

Як працюватимуть гіг-контракти

У Міністерстві зазначили, що гіг-контракти передбачають звичну модель фрілансу з додаванням таких трудових прав, як:

мінімальна заробітна плата;

оплачувана відпустка;

оплачуваний лікарняний;

виплата допомоги для догляду за дитиною;

офіційний статус працевлаштування.

Дорожня карта проекту "Дія.City"

Фокус поцікавився, коли закон №4303 набере чинності, й українські IT-компанії зможуть оформити резидентство. У Мінцифри нам надали таку дорожню карту:

перше читання базового законопроекту №4303 про "Дія.City" у ВРУ — 15 квітня 2021 року → перше читання податкового законопроекту №5376 у ВРУ — 2 червня → друге читання у ВРУ базового законопроекту №4303 — 15 серпня → друге читання у ВРУ податкового законопроекту №5376 — вересень 2021 року → запуск проекту "Дія.City" — початок 2022 року.

Раніше ми повідомляли про те, що Верховна Рада проголосувала за закон про "Дія.City". Фокус пояснив, що це означає для українського ринку IT.