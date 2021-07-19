Только в реале: в Нью-Йорке отменили указ, разрешавший устраивать свадьбы через Zoom

Нью-Йорк был одним из первых штатов, где на законодательном уровне разрешили виртуальные свадьбы в условиях пандемии Covid-19.

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отметил указ от апреля 2020 года, который разрешал проводить бракосочетание в виртуальном режиме через приложение Zoom.

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об этом пишет издание Verge.

Законодательство штата Нью-Йорк требует, чтобы пара, которая планирует вступить в брак, заявила в присутствии уполномоченного государственного должностного лица или уполномоченного представителя духовенства и хотя бы одного свидетеля, что принимает друг друга в качестве супругов.

Свадьбы через сервис видеоконференций Zoom позволял парам сохранить свои свадебные планы в разгар пандемии коронавируса в прошлом году, предоставив возможность семье и друзьям принять участие в особом дне, соблюдая требования социального дистанцирования. После указа губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо люди приезжали из других штатов, чтобы заключить брак в этом американском штате, который одним из первых официально разрешил виртуальные свадьбы.

На фоне отмены указа о проведении свадеб через Zoom, власти Нью-Йорка анонсировали открытие брачного агентства, которое не работало с марта 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что уже с 23 июля влюбленные могут получить лицензии в брачном агентстве на проведение торжественных церемоний (бракосочетание может проводиться через сутки после получения документов — ред.).

Журналисты считают: чтобы полноценно узаконить виртуальные свадьбы через Zoom, властям придется разработать новое законодательство.

Ранее Фокус сообщал, что сенатора США застукали за рулем во время рабочей видеоконференции Zoom. Инцидент с топ-чиновником произошел при обсуждении законопроекта по усилению ответственности за СМС-переписку и видеозвонки во время вождения автомобиля.

Также Фокус рассказывал, что канадский политик второй раз опозорился из-за Zoom. После того, как Уилл Амос поучаствовал в конференции Zoom без одежды, канадский политик решил "повторить успех" и помочился а закрытой встрече Палаты общин.