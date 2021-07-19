Тільки в реалі: у Нью-Йорку скасували указ, що дозволяв влаштовувати весілля через Zoom

Нью-Йорк був одним з перших штатів, де на законодавчому рівні дозволили віртуальні весілля в умовах пандемії Covid-19.

Губернатор американського штату Нью-Йорк Ендрю Куомо скасував указ від квітня 2020 року, який дозволяв проводити одруження у віртуальному режимі через додаток Zoom.

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Про це пише видання Verge.

Законодавство штату Нью-Йорк вимагає, щоб пара, яка планує вступити в шлюб, заявила в присутності уповноваженої державної посадової особи або уповноваженого представника духовенства і хоча б одного свідка, який приймає одне одного в ролі подружжя.

Весілля через сервіс відеоконференцій Zoom дозволяло парам зберегти свої весільні плани в розпал пандемії коронавірусу в минулому році, надавши можливість родині і друзям взяти участь в особливому дні, дотримуючись вимог соціального дистанціювання. Після указу губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо люди приїжджали з інших штатів, щоб укласти шлюб у цьому американському штаті, який одним з перших офіційно дозволив віртуальні весілля.

На фоні скасування указу про проведення весіль через Zoom, влада Нью-Йорка анонсувала відкриття шлюбного агентства, яке не працювало з березня 2020 року через пандемію COVID-19.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що вже з 23 липня закохані можуть отримати ліцензії в шлюбному агентстві на проведення урочистих церемоній (одруження може проводитися через добу після отримання документів — ред.).

Журналісти вважають: щоб повноцінно узаконити віртуальні весілля через Zoom, владі доведеться розробити нове законодавство.

Раніше Фокус повідомляв, що сенатора США застукали за кермом під час робочої відеоконференції Zoom. Інцидент з топ-чиновником стався під час обговорення законопроекту щодо посилення відповідальності за СМС-листування і відеодзвінки під час водіння автомобіля.

Також Фокус розповідав, що канадський політик вдруге зганьбився через Zoom. Після того, як Вілл Амос взяв участь у конференції Zoom без одягу, канадський політик вирішив "повторити успіх" і помочився на закритій зустрічі Палати громад.