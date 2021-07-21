Дуров оказался в списке возможных жертв слежки через софт Pegasus, — The Guardian
Британский номер Павла Дурова, к которому привязан личный аккаунт Telegram, попал в базу в 2018 году. Интерес к миллиардеру могли проявлять ОАЭ.
Миллиардер и создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров мог оказаться в числе жертв шпионской программы Pegasus от израильской компании NSO Group, пишет The Guardian.
По данным журналистов, только экспертиза телефона Павла Дурова сможет дать ответ, была ли попытка установить вредоносное ПО на устройство.
Известно, что в базе программы Pegasus британский номер телефона Павла Дурова появился еще в 2018 году. Именно на этот номер был привязан личный аккаунт миллиардера в Telegram.
Источники в израильской компании NSO Group, которая продавала правительствам друг стран софт Pegasus, настаивают, что обнаружение телефона в базе не свидетельствует о слежке. На данный момент ни пресс-служба мессенджера Telegram, ни сам Павел Дуров не прокомментировали запрос журналистов о том, как британский номер миллиардера мог оказаться в числе жертв шпионской программы.
Издание The Guardian в своем материале отмечает, что много правительств и спецслужб хотели бы "ознакомиться" с содержимым телефона миллиардера и создателя Telegram Павла Дурова.
"Дуров покинул Россию в 2013 году и неоднократно конфликтовал со спецслужбами страны. Telegram также сыграл ключевую роль в продвижении протестных движений в Беларуси, Гонконге и Иране. Однако анализ просочившегося списка предполагает, что Дуров мог представлять интерес для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)", — говорится в статье.
Интерес властей ОАЭ к Павлу Дурову журналисты объясняют тем, что в феврале 2018 года создатель Telegram сменил официальное место жительства с Финляндии на ОАЭ. Изменение документов совпадает с появлением телефона Павла Дурова в просочившихся данных и предполагает, что власти ОАЭ могли устроить проверку миллиардеру как для "своего нового жителя".
Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как государства взламывают смартфоны граждан и превращают их в устройства для слежки через софт Pegasus, созданный израильской компанией NSO Group.
Также Фокус в другом своем материале объяснял, как в Украине подделывают электронные подписи и чем это грозит диджитализации.