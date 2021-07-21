Дуров оказался в списке возможных жертв слежки через софт Pegasus, — The Guardian

Британский номер Павла Дурова, к которому привязан личный аккаунт Telegram, попал в базу в 2018 году. Интерес к миллиардеру могли проявлять ОАЭ.

Миллиардер и создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров мог оказаться в числе жертв шпионской программы Pegasus от израильской компании NSO Group, пишет The Guardian.

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По данным журналистов, только экспертиза телефона Павла Дурова сможет дать ответ, была ли попытка установить вредоносное ПО на устройство.

Известно, что в базе программы Pegasus британский номер телефона Павла Дурова появился еще в 2018 году. Именно на этот номер был привязан личный аккаунт миллиардера в Telegram.

Источники в израильской компании NSO Group, которая продавала правительствам друг стран софт Pegasus, настаивают, что обнаружение телефона в базе не свидетельствует о слежке. На данный момент ни пресс-служба мессенджера Telegram, ни сам Павел Дуров не прокомментировали запрос журналистов о том, как британский номер миллиардера мог оказаться в числе жертв шпионской программы.

Издание The Guardian в своем материале отмечает, что много правительств и спецслужб хотели бы "ознакомиться" с содержимым телефона миллиардера и создателя Telegram Павла Дурова.

"Дуров покинул Россию в 2013 году и неоднократно конфликтовал со спецслужбами страны. Telegram также сыграл ключевую роль в продвижении протестных движений в Беларуси, Гонконге и Иране. Однако анализ просочившегося списка предполагает, что Дуров мог представлять интерес для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)", — говорится в статье.

Интерес властей ОАЭ к Павлу Дурову журналисты объясняют тем, что в феврале 2018 года создатель Telegram сменил официальное место жительства с Финляндии на ОАЭ. Изменение документов совпадает с появлением телефона Павла Дурова в просочившихся данных и предполагает, что власти ОАЭ могли устроить проверку миллиардеру как для "своего нового жителя".

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как государства взламывают смартфоны граждан и превращают их в устройства для слежки через софт Pegasus, созданный израильской компанией NSO Group.

Также Фокус в другом своем материале объяснял, как в Украине подделывают электронные подписи и чем это грозит диджитализации.