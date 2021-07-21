Дуров опинився в списку можливих жертв стеження через софт Pegasus, — The Guardian

Британський номер Павла Дурова, до якого прив'язаний особистий акаунт Telegram, потрапив у базу у 2018 році. Інтерес до мільярдера могли проявляти ОАЕ.

Мільярдер і творець популярного месенджера Telegram Павло Дуров міг опинитися в числі жертв шпигунської програми Pegasus від ізраїльської компанії NSO Group, пише The Guardian.

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За даними журналістів, тільки експертиза телефону Павла Дурова зможе дати відповідь, чи була спроба встановити шкідливе ПЗ на пристрій.

Відомо, що в базі програми Pegasus британський номер телефону Павла Дурова зʼявився ще у 2018 році. Саме на цей номер був привʼязаний особистий акаунт мільярдера в Telegram.

Джерела в ізраїльській компанії NSO Group, яка продавала урядам один країн софт Pegasus, наполягають, що виявлення телефону в базі не свідчить про стеження. Наразі ні пресслужба месенджера Telegram, ні сам Павло Дуров не прокоментували запит журналістів про те, як британський номер мільярдера міг опинитися в числі жертв шпигунської програми.

Видання The Guardian у своєму матеріалі зазначає, що багато урядів і спецслужб хотіли б "ознайомитися" з вмістом телефону мільярдера і творця Telegram Павла Дурова.

"Дуров покинув Росію у 2013 році і неодноразово конфліктував зі спецслужбами країни. Telegram також відіграв ключову роль у просуванні протестних рухів у Білорусі, Гонконгу та Ірані. Однак, аналіз оприлюдненого списку припускає, що Дуров міг представляти інтерес для Обʼєднаних Арабських Еміратів (ОАЕ)", — йдеться в статті.

Інтерес влади ОАЕ до Павла Дурова журналісти пояснюють тим, що в лютому 2018 року творець Telegram змінив офіційне місце проживання з Фінляндії на ОАЕ. Зміна документів збігається з появою телефону Павла Дурова в оприлюднених даних і передбачає, що влада ОАЕ могла влаштувати перевірку мільярдерові як для "свого нового жителя".

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, як держави зламують смартфони громадян і перетворюють їх на пристрої для стеження через софт Pegasus, створений ізраїльською компанією NSO Group.

Також Фокус в іншому своєму матеріалі пояснював, як в Україні підробляють електронні підписи і чим це загрожує діджиталізації.