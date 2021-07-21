Дуров опинився в списку можливих жертв стеження через софт Pegasus, — The Guardian
Британський номер Павла Дурова, до якого прив'язаний особистий акаунт Telegram, потрапив у базу у 2018 році. Інтерес до мільярдера могли проявляти ОАЕ.
Мільярдер і творець популярного месенджера Telegram Павло Дуров міг опинитися в числі жертв шпигунської програми Pegasus від ізраїльської компанії NSO Group, пише The Guardian.
За даними журналістів, тільки експертиза телефону Павла Дурова зможе дати відповідь, чи була спроба встановити шкідливе ПЗ на пристрій.
Відомо, що в базі програми Pegasus британський номер телефону Павла Дурова зʼявився ще у 2018 році. Саме на цей номер був привʼязаний особистий акаунт мільярдера в Telegram.
Джерела в ізраїльській компанії NSO Group, яка продавала урядам один країн софт Pegasus, наполягають, що виявлення телефону в базі не свідчить про стеження. Наразі ні пресслужба месенджера Telegram, ні сам Павло Дуров не прокоментували запит журналістів про те, як британський номер мільярдера міг опинитися в числі жертв шпигунської програми.
Видання The Guardian у своєму матеріалі зазначає, що багато урядів і спецслужб хотіли б "ознайомитися" з вмістом телефону мільярдера і творця Telegram Павла Дурова.
"Дуров покинув Росію у 2013 році і неодноразово конфліктував зі спецслужбами країни. Telegram також відіграв ключову роль у просуванні протестних рухів у Білорусі, Гонконгу та Ірані. Однак, аналіз оприлюдненого списку припускає, що Дуров міг представляти інтерес для Обʼєднаних Арабських Еміратів (ОАЕ)", — йдеться в статті.
Інтерес влади ОАЕ до Павла Дурова журналісти пояснюють тим, що в лютому 2018 року творець Telegram змінив офіційне місце проживання з Фінляндії на ОАЕ. Зміна документів збігається з появою телефону Павла Дурова в оприлюднених даних і передбачає, що влада ОАЕ могла влаштувати перевірку мільярдерові як для "свого нового жителя".
Раніше Фокус у своїй статті розповідав, як держави зламують смартфони громадян і перетворюють їх на пристрої для стеження через софт Pegasus, створений ізраїльською компанією NSO Group.
Також Фокус в іншому своєму матеріалі пояснював, як в Україні підробляють електронні підписи і чим це загрожує діджиталізації.