Больше никаких помех. Nokia и Vodafone заставили ИИ устранять неполадки в мобильной сети

Новый сервис может исправлять до 80% аномалий, портящих связь, а к 2022 году он должен заработать и в Украине.

Производитель смартфонов Nokia и мобильный оператор Vodafone использовали машинное обучение в Google Cloud для обнаружения неполадок в работе сетей. Nokia раскрыла подробности проекта на официальном сайте.

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Разработчики ожидают, что искусственный интеллект Anomaly Detection Service будет автоматически находить и устранять до 80% аномалий в работе мобильных сетей, которые влияют на качество связи, в том числе задержки сигнала, интерференция и перегрузки. Служба развернута в системе Google Cloud, что позволяет в потоковом режиме передавать данные о работе сети от разных поставщиков на аналитическую платформу Vodafone. Благодаря облачным инструментам Google, оператор быстро принимает меры для исправления проблем, которые влияют на качество связи.

Для Anomaly Detection Service инженеры разворачивают на базе более 60 тысяч 4G-вышек в Италии, а в начале 2022 года Vodafone планирует расширить сервис по всей Европе — сеть оператора работает и в Украине. Nokia называет проект важной частью стратегии в сфере облачных и сетевых сервисов, а потому планирует внедрить ИИ-сервис обнаружения аномалий в 5G-сеть Vodafone.

Технология разработана Nokia Bell Labs после соглашения, подписанного с Vodafone в 2020 году. Эта сделка дополняет соглашение Vodafone с Google Cloud о совместном создании интегрированных облачных решений, поддерживаемых сетевыми хабами и опытом в разработке программного обеспечения.

"Мы строим автоматизированную и программируемую сеть, которая может быстро реагировать на потребности наших клиентов. По мере того, как мы распространяем 5G по всей Европе, важно, чтобы скорость и оперативность этой новой технологии соответствовали отличному сервису. С помощью машинного обучения мы можем обеспечить неизменно высокое качество работы, столь же умное, как и лежащие в основе технологии", — заявил технический директор Vodafone Йохан Вайберг.

Глава подразделения облачных и сетевых услуг Nokia Рагхав Сахгал подчеркнул, что служба обнаружения аномалий с машинным обучением запущена в коммерческих целях и значительно улучшает обслуживание клиентов. Он необходим не только для быстрого исправления сетевых неполадок, но и для демонстрации "технологического лидерства Nokia".

Ранее стало известно, что Минцифры ускоряет процесс передачи участков под вышки 4G в Украине. Кабмин одобрил инициативу об исключении базовых станций из процедур по зонированию и землепользованию, из-за которых строительство затянулось на полтора года.