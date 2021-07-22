Більше ніяких перешкод. Nokia і Vodafone змусили ШІ усувати неполадки в мобільній мережі

Новий сервіс може виправляти до 80% аномалій, що псують зв'язок, а до 2022 року він повинен заробити і в Україні.

Виробник смартфонів Nokia і мобільний оператор Vodafone використовували машинне навчання в Google Cloud для виявлення неполадок у роботі мереж. Nokia розкрила подробиці проекту на офіційному сайті.

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Розробники очікують, що штучний інтелект Anomaly Detection Service буде автоматично знаходити й усувати до 80% аномалій у роботі мобільних мереж, які впливають на якість звʼязку, у тому числі на затримки сигналу, інтерференцію і перевантаження. Служба розгорнута в системі Google Cloud, що дозволяє в потоковому режимі передавати дані про роботу мережі від різних постачальників на аналітичну платформу Vodafone. Завдяки хмарним інструментам Google, оператор швидко вживає заходи для виправлення проблем, які впливають на якість звʼязку.

Для Anomaly Detection Service інженери розгортають на базі понад 60 тисяч 4G-вишок в Італії, а на початку 2022 року Vodafone планує розширити сервіс по всій Європі — мережа оператора працює і в Україні. Nokia називає проект важливою частиною стратегії у сфері хмарних і мережевих сервісах, а тому планує впровадити ШІ-сервіс виявлення аномалій у 5G-мережі Vodafone.

Технологія розроблена Nokia Bell Labs після угоди, підписаної з Vodafone у 2020 році. Ця угода доповнює угоду Vodafone з Google Cloud про спільне створення інтегрованих хмарних рішень, підтримуваних мережевими хабами і досвідом у галузі розробки програмного забезпечення.

"Ми будуємо автоматизовану і програмовану мережу, яка може швидко реагувати на потреби наших клієнтів. У міру того, як ми поширюємо 5G по всій Європі, важливо, щоб швидкість і оперативність цієї нової технології відповідали відмінному сервісу. За допомогою машинного навчання ми можемо забезпечити незмінно високу якість роботи, настільки ж розумну, як і технології, що лежать в основі", — заявив технічний директор Vodafone Йохан Вайберг.

Глава підрозділу хмарних і мережевих послуг Nokia Рагхав Сахгал підкреслив, що служба виявлення аномалій з машинним навчанням запущена в комерційних цілях і значно покращує обслуговування клієнтів. Він необхідний не тільки для швидкого виправлення мережевих неполадок, але і для демонстрації "технологічного лідерства Nokia".

Раніше стало відомо, що Мінцифри прискорює процес передачі ділянок під вишки 4G в Україні. Кабмін схвалив ініціативу про виключення базових станцій з процедур щодо зонування і землекористування, через які будівництво затяглося на півтора року.