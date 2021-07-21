Знайшли застосування землі: Мінцифри прискорює процес передачі ділянок під вишки 4G

Будівництво базових 4G-станцій затягується на півтора року через проблеми з оформленням земельних ділянок. У міністерстві знайшли спосіб вирішення проблеми.

Кабінет міністрів України схвалив ініціативу Мінцифри про виключення базових станцій з процедур зонування і додаткових процедур щодо землекористування.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Документ, розроблений профільним відомством, посприяє швидкій передачі земельних ділянок під будівництво вишок 4G.

Міністерство цифрової трансформації розробило зміни до закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", які були схвалені урядом і направлені до Верховної Ради на розгляд.

У відомстві зазначили, що будівництво базової станції 4G зазвичай займає від двох до чотирьох місяців, але іноді цей процес затягується на півтора року. Це повʼязано з тривалою процедурою виділення місцевою владою землі під базову станцію, а саме — внесення кожної станції до детального плану території певної громади.

"Завдяки змінам у законі мобільні оператори зможуть швидше покривати населені пункти якісним звʼязком без додаткової бюрократії і зменшувати цифровий розрив між селами і мегаполісами", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Міністр цифрової інформації Михайло Федоров у своєму Facebook розповів, що в разі схвалення законопроекту мобільним операторам буде простіше отримати земельну ділянку під будівництво станції 4G.

Розроблений документ, за словами глави відомства, дозволить виключити базові станції з процедур зонування і додаткових процедур щодо землекористування, завдяки чому в Україні прискориться процес створення вишки 4G.

"Законопроект підтримують Мінекономіки, Мінфін, Мінагрополітики, Держгеокадастр, Фонд держмайна, Мінʼюст, ДРС і Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", — підсумував Михайло Федоров у своєму Facebook.

Раніше Фокус розповідав, що мобільний звʼязок 4G почав працювати на всіх станціях київського метро. Проект завершено із запізненням на кілька місяців, а для забезпечення звʼязку в метро оператори використовують загальне обладнання і свої ліцензовані частоти.

Також Фокус повідомляв, що мережі 5G перевершують в енергоефективності 4G на 90%. Компанія Nokia присвятила нове дослідження енергоефективності мереж 5G, і виявилося, що показники технології нового покоління перевершують показники 4G на 90%