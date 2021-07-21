Нашли применение земле: Минцифры ускоряет процесс передачи участков под вышки 4G

Строительство базовых 4G-станций затягивается на полтора года из-за проблем с оформлением земельных участков. В министерстве нашли способ решения проблемы.

Кабинет министров Украины одобрил инициативу Минцифры об исключении базовых станций из процедур зонирования и дополнительных процедур по землепользованию.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Документ, разработанный профильным ведомством, поспособствует быстрой передачи земельных участков под строительство вышек 4G.

Министерство цифровой трансформации разработало изменения в закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности", которые были одобрены правительством и направлены в Верховную Раду на рассмотрение.

В ведомстве отметили, что строительство базовой станции 4G обычно занимает от двух до четырех месяцев, но иногда этот процесс затягивается на полтора года. Это связано с долгой процедурой выделения местными властями земли под базовую станцию, а именно — внесение каждой станции в детальный план территории определенной общины.

"Благодаря изменениям в законе мобильные операторы смогут быстрее покрывать населенные пункты качественной связью без дополнительной бюрократии и уменьшать цифровой разрыв между селами и мегаполисами", — говорится в сообщении пресс-службы.

Министр цифровой информации Михаил Федоров в своем Facebook рассказал, что в случае одобрения законопроекта мобильным операторам будет проще получить земельный участок под строительство станции 4G.

Разработанный документ, по словам главы ведомства, позволит исключить базовые станции из процедур зонирования и дополнительных процедур по землепользованию, благодаря чему в Украине ускорится процесс создания вышки 4G.

"Законопроект поддерживают Минэкономики, Минфин, Минагрополитики, Госгеокадастр, Фонд госимущества, Минюст, ГРС и Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины", — подытожил Михаил Федоров в своем Facebook.

Ранее Фокус рассказывал, что мобильная связь 4G начала работать на всех станциях киевского метро. Проект завершен с опозданием на несколько месяцев, а для обеспечения связи в метро операторы используют общее оборудование и свои лицензированные частоты.

Также Фокус сообщал, что сети 5G превосходят по энергоэффективности 4G на 90%. Компания Nokia посвятила новое исследование энергоэффективности сетей 5G, и оказалось, что показатели технологии нового поколения превосходят показатели 4G на 90%