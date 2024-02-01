Кінець епохи Nokia: HMD Global відмовляється від колись популярного бренду смартфонів

Смартфонів та інших гаджетів Nokia більше не буде, надалі виробник випускатиме їх під власною назвою — HMD. Вже наявні моделі продаватимуть зі знижками.

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Виробник Human Mobile Devices (HMD Global) відмовляється від славетного Nokia для своїх смартфонів. Цю новину оприлюднила HMD разом з тизером своїх майбутніх пристроїв під власною назвою.

З брендом HMD вийдуть смартфони, планшети та бездротові навушники. За даними сайту GSMArena, перші смартфони HMD покажуть на виставці MWC у Барселоні, ​​яка відбудеться 26-29 лютого. невідомо, чи буде компанія й далі виробляти звичайні кнопкові телефони Nokia.

Смартфони Nokia стають HMD

Компанія каже, що планує представити надійні, веселі, безпечні, швидкі та доступні нові телефони. Більшість наявних смартфонів та планшетів Nokia продаватимуться зі знижкою, доки їхній запас не вичерпається. Оригінальна корпорація Nokia все ще є світовим лідером у сфері мережевого обладнання та провідним ліцензіаром патентів у сфері мобільних технологій із понад 6000 патентів, необхідних для 5G.

Компанія виробляла телефони та смартфони Nokia з 2016 та 2017 року. Перехід до власного бренду був анонсований ще минулого року. зараз компанія не дає надто багато подробиць та закликає стежити за розвитком подій.

Як свідчить Wikipedia, бренд Nokia HMD отримала після Microsoft Mobile, яка придбала мобільний підрозділ Nokia у 2014 році. Втім, смартфони Microsoft не мали широкого успіху, і компанія позбавилася бренду. HMD Global була зареєстрована 9 листопада 2015 року, відповідно до бази даних організацій Фінляндії. 18 травня 2016 року Microsoft Mobile заявила про продаж права на дизайн FIH Mobile, тоді вже створена HMD купила права на використання бренду Nokia і дизайн до 2014 року.

До 2007 року компанія Nokia була лідером ринку телефонів, але це змінилося зі зростанням популярності iPhone та Android. Nokia випускала популярні телефони та смартфони з операційною системою Symbian.

Автовикрадачі придумали як зламувати машини за допомогою телефона Nokia 3310. Про це писали у жовтні минулого року. Насправді під телефон маскують спеціально ретранслятори, щоб приховати злочинну діяльність. Пристрої тоді потрапили у підпільний продаж, але за дуже високою ціною.

Раніше повідомлялося, що телефони Nokia 1100 визнані найбільш продаваними у світі за усі часи. Найпродаваніший сучасний смартфон, iPhone 6, зайняв лише третє місце.