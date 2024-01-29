Топ 15 найпродаваніших телефонів усіх часів: iPhone не на першому місці (інфографіка)

Найбільше в історії продали не виробів від Apple або Samsung, а їх старішого конкурента, якого за 15 років не перевершив жоден сучасний смартфон.

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Аналітики визначили найпродаваніші телефони усіх часів, і перше та друге місце можуть дещо здивувати поціновувачів сучасних смартфонів. Рейтинг оприлюднив сайт VisualCapitalist.

У 2021 році у світі було 7,1 млрд користувачів мобільних телефонів, що становить приблизно 90% населення світу. Мобільний телефон зараз є одним із найпоширеніших пристроїв. Ці елегантні сучасні гаджети далекі від своїх здоровенних, схожих на цеглини попередників. Але які мобільні телефони найпопулярніші за весь час? Використовуючи дані Wikipedia, Yahoo Finance та технічної аналітичної фірми Omdia, дослідники склали інфографіку продажів мобільних телефонів, які користуються найбільшим успіхом.

Топ 15 найпродаваніших телефонів від Visual Capitalist Фото: visual capitalist

Очолює список найбільш продаваних телефонів за всю історію Nokia 1100, який мав понад 250 мільйонів продажів за шість років, перш ніж у 2009 році був знятий з виробництва. Попри те, що 1100s існував одночасно з першими масовими смартфонами (серія Nokia E, а потім iPhone), ціна 1100s, зосередженість на базовій функціональності та кишеньковий розмір зробили його улюбленим у країнах, що розвиваються.

Nokia 1100 – найпродаваніший телефон усіх часів Фото: Nokia

На другому місці інший варіант цієї ж лінійки, Nokia 1110, який розійшовся тиражем 248 мільйонів одиниць.

Третє місце посідають iPhone 6 і 6 plus із 222 мільйонами продажів разом. Їхні 4,7" та 5,5" екрани були одними з перших у такому розмірі, вони залишаються бестселерами. Насправді iPhone 6 був настільки популярним, що його перевипустили у 2017 році.

Наступні 17 місць у рейтингу телефонів розподілені між Nokia та iPhone. Лише Samsung E1100 (11 місце) та Motorola Razr V3 (17 місце) зуміли порушити дуополію. Звичайно, за останнє десятиліття у Nokia та Apple були дуже різні долі. Свого часу Nokia втратила популярність швидко поступилася Apple, Google і Samsung

Microsoft придбала бізнес мобільних телефонів Nokia у 2014 році, щоб продавати власні Windows Phone, але коли це не вдалося, телефонний бізнес Nokia був знову проданий HMD Global. Сьогодні HMD Global все ще виробляє телефони Nokia (включаючи оновлені попередні моделі), які працюють на ОС Android.

Важко повірити, як швидко основний бізнес Apple змінився з персональних комп’ютерів на мобільні телефони. У 2009 році продажі iPhone складали близько 25% доходів компанії. До 2023 року половину доходу Apple у 383 млрд доларів принесли їхні телефони. Щороку iPhone постійно домінує в у списку 10 телефонів-бестселерів, як свідчать дослідження технічних аналітиків Omdia.

Найбільш популярні телефони 2022 та 2023 років Фото: visual capitalist

Однак показники продажів корейського гіганта електроніки Samsung також непогані. Хоча бізнес-моделі двох компаній досить сильно відрізняються, їхні флагманські пристрої регулярно протистоять один одному: Samsung іноді виграє за часом автономної роботи та завдяки моделям середнього та нижчого діапазону, а Apple виграє за оптимізацією та безпекою. Обидва бренди мають одні з найкращих вбудованих камер.

Наприкінці 2023 року Apple вдалося здобути лідерство за сукупними продажами телефонів – компанія випередила Samsung. За даними IDC, минулого року Apple відвантажила 234,6 млн iPhone та отримала частку 20,1% світового ринку. Samsung трохи відстала та опинилася на другому місці з результатом 226,6 млн примірників та часткою 19,4%.

Фокус раніше писав, які смартфони були найбільш продаваними у третьому кварталі 2023 року.