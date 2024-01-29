Топ 15 самых продаваемых телефонов всех времен: iPhone не на первом месте (инфографика)

Больше всего в истории продали не изделий от Apple или Samsung, а их старейшего конкурента, которого за 15 лет не превзошел ни один современный смартфон.

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Аналитики определили самые продаваемые телефоны всех времен, и первое и второе место могут несколько удивить ценителей современных смартфонов. Рейтинг обнародовал сайт VisualCapitalist.

В 2021 году в мире было 7,1 млрд пользователей мобильных телефонов, что составляет примерно 90% населения Земли. Мобильный телефон сейчас является одним из самых распространенных устройств. Эти элегантные современные гаджеты далеки от своих здоровенных, похожих на кирпичи предшественников. Но какие мобильные телефоны самые популярные за все время? Используя данные Wikipedia, Yahoo Finance и технической аналитической фирмы Omdia, исследователи составили инфографику продаж мобильных телефонов, которые имели наибольший успех.

Топ 15 самых продаваемых телефонов от Visual Capitalist Фото: visual capitalist

Возглавляет список самых продаваемых телефонов за всю историю Nokia 1100, который имел более 250 миллионов продаж за шесть лет, прежде чем в 2009 году был снят с производства. Несмотря на то, что 1100s существовал одновременно с первыми массовыми смартфонами (серия Nokia E, а затем iPhone), цена 1100s, сосредоточенность на базовой функциональности и карманный размер сделали его самым любимым в развивающихся странах.

Nokia 1100 — самый продаваемый телефон всех времен Фото: Nokia

На втором месте другой вариант этой же линейки, Nokia 1110, который разошелся тиражом 248 миллионов единиц.

Третье место занимают iPhone 6 и 6 plus с 222 миллионами продаж вместе. Их 4,7" и 5,5" экраны были одними из первых в таком размере, они остаются бестселлерами. На самом деле iPhone 6 был настолько популярным, что его перевыпустили в 2017 году.

Следующие 17 мест в рейтинге телефонов распределены между Nokia и iPhone. Только Samsung E1100 (11 место) и Motorola Razr V3 (17 место) сумели нарушить дуополию. Конечно, за последнее десятилетие у Nokia и Apple были очень разные судьбы. В свое время Nokia потеряла популярность и быстро уступила Apple, Google и Samsung

Microsoft приобрела бизнес мобильных телефонов Nokia в 2014 году, чтобы продавать собственные Windows Phone, но когда это не удалось, телефонный бизнес Nokia был снова продан HMD Global. Сегодня HMD Global все еще производит телефоны Nokia (включая обновленные предыдущие модели), которые работают на ОС Android.

Трудно поверить, как быстро основной бизнес Apple сменился с персональных компьютеров на мобильные телефоны. В 2009 году продажи iPhone составляли около 25% доходов компании. К 2023 году половину дохода Apple в 383 млрд долларов принесли их телефоны. Ежегодно iPhone постоянно доминирует в списке 10 телефонов-бестселлеров, как свидетельствуют исследования технических аналитиков Omdia.

Наиболее популярные телефоны 2022 и 2023 годов Фото: visual capitalist

Однако показатели продаж корейского гиганта электроники Samsung также неплохие. Хотя бизнес-модели двух компаний довольно сильно отличаются, их флагманские устройства регулярно противостоят друг другу: Samsung иногда выигрывает по времени автономной работы и благодаря моделям среднего и низшего диапазона, а Apple выигрывает по оптимизации и безопасности. Оба бренда имеют одни из лучших встроенных камер.

В конце 2023 года Apple удалось получить лидерство по совокупным продажам телефонов — компания опередила Samsung. По данным IDC, в прошлом году Apple отгрузила 234,6 млн iPhone и получила долю 20,1% мирового рынка. Samsung немного отстала и оказалась на втором месте с результатом 226,6 млн экземпляров и долей 19,4%.

Фокус ранее писал, какие смартфоны были самыми продаваемыми в третьем квартале 2023 года.