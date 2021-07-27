Кубиты для всех: IBM запустила самый мощный квантовый компьютер в Японии

27-кубитовая система показала высокую производительность и стабильность, которыми теперь могут пользоваться частные компании.

Компания IBM и Токийский университет 26 июля представили самый мощный квантовый компьютер на территории Японии. Подробности опубликовали на сайте PRNewswire.

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IBM запустила в Токио компьютер Quantum System One в рамках сотрудничества с японскими учеными, чтобы помочь в научных исследованиях и образовании. Система теперь работает Токийском университете, который позволяет проводить вычисления другим научным учреждением и частным предприятиям. Это уже второй квантовый компьютер, который IBM собрала за пределами США.

Как утверждают разработчики, Quantum System One обладает высокой и предсказуемой производительностью благодаря высококачественным кубитам и высокоточной управляющей электроники, тесно связанной с классической обработкой. Система построена на базе 27 кубитов на стыке квантовой физики, криогенной инженерии, системной инженерии и промышленного дизайна. С помощью этого компьютера пользователи могут безопасно запускать алгоритмы, требующие повторения квантовых схем в облаке.

"IBM привержена идее развития глобальной квантовой экосистемы и развитию сотрудничества между различными исследовательскими сообществами. В рамках этих глобальных усилий я горжусь тем, что представляю самый мощный квантовый компьютер в Японии, и рад видеть вклад в исследования, который будут внесены японскими академическими, частными и государственными учреждениями мирового уровня. Вместе мы сможем сделать все возможные шаги для ускорения научного прогресса в различных областях", — отметил cтарший вице-президент и директор IBM Research Дарио Гил.

В 2020 году IBM и Токийский университет открыли Консорциум квантовых инноваций для ускорения исследований и разработок в области квантовых вычислений в Японии за счет объединения вузов, исследовательских организаций и крупных промышленных предприятий. К проекту присоединились DIC, Hitachi, JSR, Университет Кейо, Mitsubishi Chemical, Mizuho, MUFG, Sony, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Toshiba, Toyota и Yokogawa.

"В быстро меняющейся области квантовой технологии чрезвычайно важно не только разрабатывать элементы и системы, связанные с квантовыми технологиями, но также способствовать развитию человеческих ресурсов следующего поколения для достижения продвинутой социальной реализации в глобальном масштабе", — сказал глава Токийского университета Теруо Фуджи. — "Мы продолжим разрабатывать следующего поколения навыков квантового естественного обучения, используя IBM Quantum System One".

Ранее писали, что Quantum System One успешно запустили в Германии, и пока компьютер является самым мощным в Европе. Канцлер Ангела Меркель назвала устройство "чудом техники". Через два года IBM пообещал выпустить новый квантовый компьютер, который будет в четыре раза мощнее.

Сообщали также, что в Китае разработали революционный квантовый компьютер. Система за час справилась с задачей, на решение которой классическим суперкомпьютерам требуется около восьми лет.