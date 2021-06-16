"Чудо техники": в Германии появился самый мощный квантовый компьютер в Европе

Устройство было создано американской корпорацией IBM.

Недавно Ангела Меркель заявила, что считает квантовый компьютер "чудом техники" и отметила, что правительство страны финансирует создание немецкого прототипа квантового компьютера. А пока что в Германии довольствуются устройством, предоставленным IBM, который уже получил статус "самого мощного" в Европе.

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Об этом сообщает издание dw.com.

15 июня в дата-центре концерна Ehningen успешно стартовал запуск системы Quantum System One от IBM, на котором присутствовали гендиректор IBM Арвинд Кришна и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. После того, как политик оценила работу устройства, она сказала, что считает технику, способную проводить квантовые вычисления, настоящим "чудом" и пожелала, чтобы Германия смогла развиваться в сфере квантовых технологий, чтобы усовершенствовать исследовательскую деятельность медиков. По ее мнению, квантовые вычисления могут ускорить многие процессы в разы, а это значит, что ученые оперативнее смогут реагировать на такие вызовы, как пандемия коронавируса и поиск вакцины.

Меркель заявила, о готовности правительства выделить 2 миллиарда евро на создание немецкого квантового компьютера, вернее, его прототипа. Чиновница считает, что эта цель достижима к 2023 году.

Что касается Quantum System One, то данная система создана на стыке квантовой физики, криогенной инженерии, системной инженерии и промышленного дизайна. Его процессор располагает 27-ю кубитами. Но это не предел — через два года производитель презентует компьютер, который будет в четыре раза мощнее, чем Quantum System One.

Напомним: ранее мы сообщали о том, что квантовые компьютеры смогут взломать любой крипто-кошелек в считанные минуты. Программисты уже создают ПО, которое не допустит квантового взлома.