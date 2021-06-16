"Чудо техніки": у Німеччині з'явився найпотужніший квантовий комп'ютер у Європі

Пристрій був створений американською корпорацією IBM.

Нещодавно Ангела Меркель заявила, що вважає квантовий комп'ютер "дивом техніки" і зазначила, що уряд країни фінансує створення німецького прототипу квантового комп'ютера. А поки що в Німеччині задовольняються пристроєм, наданим IBM, який вже отримав статус "найпотужнішого" в Європі.

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Про це повідомляє видання dw.com.

15 червня в дата-центрі концерну Ehningen успішно стартував запуск системи Quantum System One від IBM, на якому були присутні гендиректор IBM Арвінд Крішна та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. Після того, як політикиня оцінила роботу пристрою, вона сказала, що вважає техніку, здатну здійснювати квантові обчислення, справжнім "дивом" і побажала, щоб Німеччина змогла розвиватися в сфері квантових технологій, щоб удосконалити дослідницьку діяльність медиків. На її думку, квантові обчислення можуть прискорити багато процесів в рази, у це значить, що вчені оперативніше зможуть реагувати на такі виклики, як пандемія коронавірусу й пошук вакцини.

Меркель заявила про готовність уряду виділити 2 мільярди євро на створення німецького квантового комп'ютера, точніше, його прототипу. Чиновниця вважає, що ця мета досяжна до 2023 року.

Що стосується Quantum System One, то ця система створена на стику квантової фізики, кріогенної інженерії, системної інженерії та промислового дизайну. Його процесор має 27 кубітів. Але це не межа — через два роки виробник презентує комп'ютер, який буде в чотири рази потужнішим, ніж Quantum System One.

Нагадаємо: раніше ми повідомляли про те, що квантові комп'ютери зможуть зламати будь-який крипто-гаманець за лічені хвилини. Програмісти вже створюють ПЗ, яке не допустить квантового злому.