Квантовые компьютеры смогут взломать любой крипто-кошелек в считанные минуты

Программисты уже создают ПО, которое не допустит квантового взлома.

Хотя квантовые вычисления все еще находятся в зачаточном состоянии, такие компании, как Microsoft и Google, работают над их развитием. В течение десятилетия квантовые компьютеры могут стать достаточно мощными, чтобы взламывать криптографические шифры, защищающие смартфоны, банковские счета, адреса электронной почты и крипто-кошельки. Именно поэтому криптографы всего мира стремятся создать квантово-устойчивый протокол шифрования.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом сообщает издание cnbc.com.

Квантовый взлом

Сегодня наши цифровые сервисы и смарт-гаджеты защищены при помощи так называемой асимметричной криптографии, когда используется пара ключей — закрытый и открытый, — для доступа, например, к электронной почте или крипто-кошельку.

"Каждая транзакция, каждый вход в любую систему через смартфон — все это основано на асимметричной криптографии, которая уязвима для взлома с помощью квантового компьютера", — поясняет Фред Тиль, гендиректор Marathon Digital Holdings, специалист по майнингу криптовалют.

Пара ключей позволяет пользователям создавать цифровую подпись, используя свой, закрытый, ключ, который может быть проверен любым человеком/компанией, у которых есть соответствующий открытый ключ. Если речь идет о финтех-приложении, при помощи которого вы оплачиваете счета, то закрытый ключ будет у вас, а открытый — у банка, вас обслуживающего.

В случае криптовалют, таких как Биткойн, цифровая подпись гарантирует, что Биткойн может быть потрачен только законным владельцем и никем другим.

Теоретически кто-то, кто использует квантовые вычисления, может реконструировать ваш закрытый ключ, подделать вашу цифровую подпись и впоследствии очистить ваш биткойн-кошелек.

Защита биткойн-кошельков

Эксперты по криптовалюте рассказали журналистам CNBC, что пока что опасаться квантового взлома биткойн-кошельков не стоит. И тому есть несколько причин.

Партнер-основатель компании Castle Island Ventures, Ник Картер, отметил, что квантовые вычисления будут развиваться постепенно и, как видим, довольно медленно.

"Если бы квантовые компьютеры достигли стадии "зрелости и совершенства" и мы бы поняли, что это угрожает криптографическому шифрованию, мы бы предприняли оперативные меры. Но это не произойдет в одночасье", — говорит он..

Сообщество программистов уже знает о таких возможностях, а потому сегодня многие из них находятся в процессе создания квантово-безопасной криптографии.

"Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) работает над новым стандартом шифрования будущего, обеспечивающим квантовую защиту. Специалисты для этой работы уже отобраны", — уверил Тиль.

"Это техническая проблема, и для нее обязательно найдется техническое решение", — уверен Торстен Греткер, бывший технический директор Utimaco и один из ведущих экспертов в области квантовых вычислений. "Существуют новые и безопасные алгоритмы создания цифровой подписи. У вас будут годы на то, чтобы перевести свои средства с одного счета на другой, если вы так уж боитесь квантового взлома".

Греткер ожидает появления первого стандартного квантово-безопасного криптографического алгоритма к 2024 году. Это произойдет задолго до того, как мы увидим квантовый компьютер, способный взломать криптографию биткойнов, считает эксперт. Как только будет создана новая стандартизированная постквантовая безопасная криптография, начнется процесс "массовой миграции" среди холдеров.

"Каждый, кто владеет BTC или ETH, будет переводить свои средства из цифровой идентификации, которая защищена старым типом ключа, в новый кошелек или новую учетную запись, защищенную новым типом ключа, обеспечивающим безопасность на необходимом уровне", — сказал он.

Однако такое повышение безопасности потребует от пользователей собранности и скоординированности действий. С фиатными деньгами все проще — ими централизованно управляет банк, и если банк сообщит клиентам, что переходит на новую систему безопасности, то это произойдет автоматически и в одночасье. Но с криптой — иное дело. Она децентрализована, а потому некоторые из держателей будут мешкать и, в итоге, не успеют/не смогут/не захотят перейти на новую систему, в результате чего рискуют потерять свои цифровые накопления.

"Не все, независимо от того, сколько времени это займет, вовремя переведут свои средства", — сказал Греткер. "Обязательно найдутся пользователи, которые забудут свой пароль или которые не захотят сменить свои слабые пароли на более сложные в страхе не запомнить их".

Но есть способы справиться с такими ошибками при обновлении безопасности. Например, организация может заблокировать все учетные записи, все еще использующие старый тип криптографии, и предоставить владельцам какой-либо способ доступа к ним. Компромисс здесь будет заключаться в потере анонимности.

Ранее мы сообщали о том, как ФБР удалось отобрать часть выкупа у хакеров Darkside.