Квантові комп'ютери зможуть зламати будь-який крипто-гаманець за лічені хвилини

Програмісти вже створюють ПЗ, яке не допустить квантового злому.

Хоча квантові обчислення все ще знаходяться в зародковому стані, такі компанії, як Microsoft і Google, працюють над їх розвитком. Протягом десятиліття квантові комп'ютери можуть стати досить потужними, щоб зламувати криптографічні шифри, що захищають смартфони, банківські рахунки, адреси електронної пошти та крипто-гаманці. Саме тому криптографи усього світу прагнуть створити квантово-стійкий протокол шифрування.

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Про це повідомляє видання cnbc.com.

Квантовий злом

Сьогодні наші цифрові сервіси та смарт-гаджети захищені за допомогою так званої асиметричної криптографії, коли використовується пара ключів — закритий і відкритий, — для доступу, наприклад, до електронної пошти або крипто-гаманця.

"Кожна транзакція, кожен вхід в будь-яку систему через смартфон — все це засноване на асиметричної криптографії, яка вразлива для злому за допомогою квантового комп'ютера", — пояснює Фред Тіль, гендиректор Marathon Digital Holdings, фахівець з майнінгу криптовалюти.

Пара ключів дозволяє користувачам створювати цифровий підпис, використовуючи свій, закритий, ключ, який може бути перевірений будь-якою людиною/компанією, у яких є відповідний відкритий ключ. Якщо йдеться про фінтех-додаток, за допомогою якого ви оплачуєте рахунки, то закритий ключ буде у вас, а відкритий — у банку, який вас обслуговує.

У випадку криптовалют, таких як Біткоїн, цифровий підпис гарантує, що Біткоїн може бути витрачений тільки законним власником і ніким іншим.

Теоретично хтось, хто використовує квантові обчислення, може реконструювати ваш закритий ключ, підробити ваш цифровий підпис і згодом очистити ваш біткоїн-гаманець.

Захист біткоїн-гаманців

Експерти по криптовалюті розповіли журналістам CNBC, що поки що побоюватися квантового злому біткоїн-гаманців не варто. І тому є кілька причин.

Партнер-засновник компанії Castle Island Ventures, Нік Картер, зазначив, що квантові обчислення будуть розвиватися поступово і, як бачимо, досить повільно.

"Якби квантові комп'ютери досягли стадії "зрілості і досконалості" і ми б зрозуміли, що це загрожує криптографічному шифруванню, ми б зробили оперативні заходи. Але це не відбудеться відразу", — говорить він ..

Спільнота програмістів вже знає про такі можливості, а тому сьогодні багато хто з них знаходяться у процесі створення квантово-безпечної криптографії.

"Національний інститут стандартів і технологій США (NIST) працює над новим стандартом шифрування майбутнього, що забезпечує квантовий захист. Фахівці для цієї роботи вже відібрані", — запевнив Тіль.

"Це технічна проблема, і для неї обов'язково знайдеться технічне рішення", — упевнений Торстен Греткер, колишній технічний директор Utimaco і один з провідних експертів у сфері квантових обчислень. "Існують нові та безпечні алгоритми створення цифрового підпису. У вас будуть роки на те, щоб перевести свої кошти з одного рахунку на інший, якщо ви так вже боїтеся квантового злому".

Греткер очікує появи першого стандартного квантово-безпечного криптографічного алгоритму до 2024 року. Це станеться задовго до того, як ми побачимо квантовий комп'ютер, здатний зламати криптографію біткоїнів, вважає експерт. Як тільки буде створена нова стандартизована постквантова безпечна криптографія, почнеться процес "масової міграції" серед холдерів.

"Кожен, хто володіє BTC або ETH, буде переводити свої кошти з цифрової ідентифікації, яка захищена старим типом ключа, у новий гаманець або новий обліковий запис, захищений новим типом ключа, що забезпечує безпеку на необхідному рівні", — сказав він.

Однак таке підвищення безпеки зажадає від користувачів зібраності та скоординованості дій. З фіатними грошима все простіше — ними централізовано управляє банк, і якщо банк повідомить клієнтам, що переходить на нову систему безпеки, то це станеться автоматично і відразу. Але з крипт — інша річ. Вона децентралізована, а тому деякі з власників будуть баритися і, в підсумку, не встигнуть/не зможуть/не захочуть перейти на нову систему, через що ризикують втратити свої цифрові накопичення.

"Не всі, незалежно від того, скільки часу це займе, вчасно переведуть свої кошти", — сказав Греткер. "Обов'язково знайдуться користувачі, які забудуть свій пароль або які не захочуть змінити свої слабкі паролі на складніші в страху не запам'ятати їх".

Але є способи впоратися з такими помилками при оновленні безпеки. Наприклад, організація може заблокувати всі облікові записи, які все ще використовують старий тип криптографії, і надати власникам будь-який спосіб доступу до них. Компроміс тут полягатиме у втраті анонімності.

Раніше ми повідомляли про те, як ФБР вдалося відібрати частину викупу у хакерів Darkside.