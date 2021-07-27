Кубіти для всіх: IBM запустила найпотужніший квантовий комп'ютер у Японії

27-кубітова система показала високу продуктивність і стабільність, якими тепер можуть користуватися приватні компанії.

Компанія IBM і Токійський університет 26 липня представили найпотужніший квантовий комп'ютер на території Японії. Подробиці опублікували на сайті PRNewswire.

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IBM запустила в Токіо комп'ютер Quantum System One у межах співпраці з японськими вченими, щоб допомогти в наукових дослідженнях та освіті. Система тепер працює Токійському університеті, який дозволяє проводити обчислення іншим науковим установам і приватним підприємствам. Це вже другий квантовий комп'ютер, який IBM зібрала за межами США.

Як стверджують розробники, Quantum System One має високу та передбачувану продуктивність завдяки високоякісним кубітам і високоточній керувальній електроніці, тісно пов'язаній із класичною обробкою. Система побудована на базі 27 кубітів на стику квантової фізики, кріогенної інженерії, системної інженерії та промислового дизайну. За допомогою цього комп'ютера користувачі можуть безпечно запускати алгоритми, що вимагають повторення квантових схем у хмарі.

"IBM віддана ідеї розвитку глобальної квантової екосистеми та розвитку співпраці між різними дослідницькими спільнотами. У межах цих глобальних зусиль я пишаюся тим, що представляю найпотужніший квантовий комп'ютер у Японії, і радий бачити внесок у дослідження, який буде внесено японськими академічними, приватними та державними установами світового рівня. Разом ми зможемо зробити всі можливі кроки для прискорення наукового прогресу в різних областях", — зазначив старший віцепрезидент і директор IBM Research Даріо Гіл.

У 2020 році IBM і Токійський університет відкрили Консорціум квантових інновацій для прискорення досліджень і розробок в області квантових обчислень у Японії за рахунок об'єднання вузів, дослідницьких організацій і великих промислових підприємств. До проекту приєдналися DIC, Hitachi, JSR, Університет Кейо, Mitsubishi Chemical, Mizuho, MUFG, Sony, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Toshiba, Toyota і Yokogawa.

"У мінливій галузі квантової технології надзвичайно важливо не тільки розробляти елементи та системи, пов'язані з квантовими технологіями, але також сприяти розвитку людських ресурсів наступного покоління для досягнення просунутої соціальної реалізації в глобальному масштабі, — сказав глава Токійського університету Теруо Фуджі. — Ми продовжимо розробляти наступне покоління навичок квантового природного навчання, використовуючи IBM Quantum System One".

Раніше писали, що Quantum System One успішно запустили в Німеччині, і поки комп'ютер є найпотужнішим у Європі. Канцлерка Ангела Меркель назвала пристрій "дивом техніки". Через два роки IBM пообіцяв випустити новий квантовий комп'ютер, який буде в чотири рази потужнішим.

Повідомляли також, що в Китаї розробили революційний квантовий комп'ютер. Система за годину впоралася із завданням, на вирішення якої класичним суперкомп'ютерам потрібно близько восьми років.