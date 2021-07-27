На 30% быстрее. IBM анонсировала новую ОС для ИИ и гибридных "облаков"

Новая версия z/OS обеспечит лучшую защиту данных и позволит использовать искусственный интеллект для любых транзакций.

IBM анонсировала операционную систему нового поколения z/OS V2.5, которая подарит новые возможности при работе с искусственным интеллектом и гибридными облачными технологиями.

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Подробности сообщаются на официальном сайте американской компании.

По прогнозам IBM, z/OS V2.5 будет быстрее и проще в установке и обновлении. Тестовая версия клиента показала возможность установки z/OS более чем на 30% быстрее по сравнению с IBM z/OS 2.3 и 2.4. При этом юзеру не понадобятся особые навыки, чтобы пользоваться софтом. Следующее поколение ОС планируют выпустить 30 сентября 2021 года.

В новой системе IBM стремится обеспечить высокую производительность процессов, связанных с искусственным интеллектом и предназначенных для развития бизнеса. Такие возможности будут тесно интегрированы в рабочие нагрузки z/OS нового поколения.

"IBM делает все возможное для гибридного "облака" и искусственного интеллекта, и мы сосредоточены на внедрении таких инноваций, как ИИ и новые возможности безопасности в IBM Z, чтобы помочь нашим клиентам быстрее продвигаться по пути модернизации. Для наших клиентов IBM z/OS V2.5 привносит в платформу новые возможности безопасности и отказоустойчивости, позволяет клиентам внедрять ИИ в реальном времени в каждую бизнес-транзакцию — это императивы, которые стали более актуальными во время пандемии", — прокомментировал генеральный менеджер IBM Z Росс Маури.

Согласно "Глобальному индексу внедрения ИИ 2021", рассчитанному Morning Consult по заказу IBM, 87% опрошенных ИТ-специалистов по всему миру сообщили, что компании очень заинтересованы в возможности создавать или запускать свои проекты ИИ, где бы ни хранились данные. При этом недавние кибератаки, такие как взлом Colonial Pipeline в США, показали уязвимость критической инфраструктуры перед хакерами. Разработчики учли такие потребности в новой z/OS V2.5.

IBM уверяет, что улучшили механизмы авторизации, целостность и доступность данных, шифрование (при нагрузках и в спокойном состоянии). Новая ОС также укрепила защиту конфиденциальности, а именно:

распространила повсеместное шифрование на новые типы наборов данных: теперь включены последовательные базовые форматы и большие наборы данных, управляемые с помощью SMS, что позволяет шифровать данные без изменения приложений;

позволила устранять аномалии, которые используют прогнозирующий анализ отказов (PFA), диагностику времени выполнения, Workload Manager (WLM) и JES2.

Все больше клиентов переходят на гибридное "облако", которое позволяет объединить несколько облачных инфраструктур и экономить ресурсы. В новой ОС IBM новые функции для модернизации приложений:

функциональная совместимость Java/COBOL с поддержкой параллельной 31-битной и 64-битной адресации, упрощая модернизацию корпоративных приложений;

повышенная производительность и простота использования расширений контейнера z/OS (zCX) для интеграции приложений и утилит Linux;

дополнительные возможности для интеграции облачного хранилища с помощью прозрачного облачного многоуровневого хранения (TCT) и поддержки облачного уровня методом доступа к объектам (OAM), снижающего расходы за счет передачи данных в гибридные облачные хранилища.

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