На 30% швидше. IBM анонсувала нову ОС для ШІ та гібридних "хмар"

Нова версія z/OS забезпечить кращий захист даних і дозволить використовувати штучний інтелект для будь-яких транзакцій.

IBM анонсувала операційну систему нового покоління z/OS V2.5, яка подарує нові можливості при роботі з штучним інтелектом і гібридними хмарними технологіями. Подробиці повідомив офіційний сайт американської компанії.

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За прогнозами IBM, z/OS V2.5 буде швидшим і простішим в установці й оновленні. Тестова версія клієнта показала можливість установки z/OS більш ніж на 30% швидшою, порівняно з IBM z/OS 2.3 і 2.4. При цьому користувачу можуть не знадобитися особливі навички завдяки оптимізації й автоматизації завдань. Наступне покоління ОС планують випустити 30 вересня 2021 року.

У новій системі IBM прагне забезпечити високу продуктивність процесів, пов'язаних зі штучним інтелектом і призначених для розвитку бізнесу. Такі можливості будуть тісно інтегровані в робочі навантаження z/OS нового покоління.

"IBM робить все можливе для гібридної хмари та штучного інтелекту, і ми глибоко зосереджені на впровадженні таких інновацій як ШІ та нові можливості безпеки в IBM Z, щоб допомогти нашим клієнтам швидше просуватися шляхом модернізації. Для наших клієнтів IBM z/OS V2. 5 привносить у платформу нові можливості безпеки та відмовостійкості, дозволяє клієнтам впроваджувати ШІ в реальному часі в кожну бізнес-транзакцію — це імперативи, які стали актуальнішими під час пандемії", — прокоментував генеральний менеджер IBM Z Росс Маурі.

Згідно з "Глобальним індексом впровадження ШІ 2021", розрахованому Morning Consult на замовлення IBM, 87% світових ІТ-фахівців повідомили, що компанії дуже зацікавлені в можливості створювати або запускати свої проекти ШІ, де б не знаходилися дані. При цьому недавні кібератаки, такі як злом Colonial Pipeline в США, показали вразливість критичної інфраструктури перед хакерами. Розробники врахували такі потреби в новій z/OS V2.5.

IBM запевняє, що поліпшили механізми авторизації, цілісність і доступність даних, шифрування (при навантаженнях і в спокійному стані). Нова ОС також зміцнила захист конфіденційності, а саме:

розповсюдила повсюдне шифрування на нові типи наборів даних: тепер включені послідовні базові формати та великі набори даних, керовані за допомогою SMS, що дозволяє шифрувати дані без зміни додатків.

дозволила усувати аномалії, які використовують прогнозуючий аналіз відмов (PFA), діагностику часу виконання, Workload Manager (WLM) і JES2.

Усе більше клієнтів переходять на гібридну хмару, якаа дозволяє об'єднати кілька хмарних інфраструктур і економити ресурси. У новій ОС IBM нові функції для модернізації додатків:

функціональна сумісність Java/COBOL із підтримкою паралельної 31-бітної і 64-бітної адресації, спрощуючи модернізацію корпоративних додатків.

підвищена продуктивність і простота використання розширень контейнера z/OS (zCX) для інтеграції додатків і утиліт Linux в z/OS.

додаткові можливості для інтеграції хмарного сховища за допомогою прозорого хмарного багаторівневого зберігання (TCT) і підтримки хмарного рівня методом доступу до об'єктів (OAM), що знижує витрати за рахунок передачі даних в гібридні хмарні сховища.

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