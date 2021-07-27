На 30% швидше. IBM анонсувала нову ОС для ШІ та гібридних "хмар"
Нова версія z/OS забезпечить кращий захист даних і дозволить використовувати штучний інтелект для будь-яких транзакцій.
IBM анонсувала операційну систему нового покоління z/OS V2.5, яка подарує нові можливості при роботі з штучним інтелектом і гібридними хмарними технологіями. Подробиці повідомив офіційний сайт американської компанії.
За прогнозами IBM, z/OS V2.5 буде швидшим і простішим в установці й оновленні. Тестова версія клієнта показала можливість установки z/OS більш ніж на 30% швидшою, порівняно з IBM z/OS 2.3 і 2.4. При цьому користувачу можуть не знадобитися особливі навички завдяки оптимізації й автоматизації завдань. Наступне покоління ОС планують випустити 30 вересня 2021 року.
У новій системі IBM прагне забезпечити високу продуктивність процесів, пов'язаних зі штучним інтелектом і призначених для розвитку бізнесу. Такі можливості будуть тісно інтегровані в робочі навантаження z/OS нового покоління.
"IBM робить все можливе для гібридної хмари та штучного інтелекту, і ми глибоко зосереджені на впровадженні таких інновацій як ШІ та нові можливості безпеки в IBM Z, щоб допомогти нашим клієнтам швидше просуватися шляхом модернізації. Для наших клієнтів IBM z/OS V2. 5 привносить у платформу нові можливості безпеки та відмовостійкості, дозволяє клієнтам впроваджувати ШІ в реальному часі в кожну бізнес-транзакцію — це імперативи, які стали актуальнішими під час пандемії", — прокоментував генеральний менеджер IBM Z Росс Маурі.
Згідно з "Глобальним індексом впровадження ШІ 2021", розрахованому Morning Consult на замовлення IBM, 87% світових ІТ-фахівців повідомили, що компанії дуже зацікавлені в можливості створювати або запускати свої проекти ШІ, де б не знаходилися дані. При цьому недавні кібератаки, такі як злом Colonial Pipeline в США, показали вразливість критичної інфраструктури перед хакерами. Розробники врахували такі потреби в новій z/OS V2.5.
IBM запевняє, що поліпшили механізми авторизації, цілісність і доступність даних, шифрування (при навантаженнях і в спокійному стані). Нова ОС також зміцнила захист конфіденційності, а саме:
- розповсюдила повсюдне шифрування на нові типи наборів даних: тепер включені послідовні базові формати та великі набори даних, керовані за допомогою SMS, що дозволяє шифрувати дані без зміни додатків.
- дозволила усувати аномалії, які використовують прогнозуючий аналіз відмов (PFA), діагностику часу виконання, Workload Manager (WLM) і JES2.
Усе більше клієнтів переходять на гібридну хмару, якаа дозволяє об'єднати кілька хмарних інфраструктур і економити ресурси. У новій ОС IBM нові функції для модернізації додатків:
- функціональна сумісність Java/COBOL із підтримкою паралельної 31-бітної і 64-бітної адресації, спрощуючи модернізацію корпоративних додатків.
- підвищена продуктивність і простота використання розширень контейнера z/OS (zCX) для інтеграції додатків і утиліт Linux в z/OS.
- додаткові можливості для інтеграції хмарного сховища за допомогою прозорого хмарного багаторівневого зберігання (TCT) і підтримки хмарного рівня методом доступу до об'єктів (OAM), що знижує витрати за рахунок передачі даних в гібридні хмарні сховища.
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