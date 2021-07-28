Переросла стартап. Криптобиржа Binance легализуется из-за давления регуляторов

Глава стартапа Чанпэн Чжао готов покинуть должность, лишь бы Binance могла официально работать в ведущих странах.

Самая крупная криптовалютная биржа Binance планирует легализовать свою деятельность в нескольких странах.

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Об этом глава компании Чанпэн Чжао заявил во время пресс-конференции 27 июля, передает Business Insider.

По словам президента, Binance намерена сотрудничать с властями после серии проверок и ограничений со стороны регуляторов. В ближайшем будущем криптобиржа должна получить лицензии и открыть региональные штаб-квартиры, если того потребуют государственные органы. Как считает Чанпэн Чжао, такое сотрудничество поможет регуляторам понять структуру Binance, однако компания пока не определилась, в каких регионах нужно легализоваться в первую очередь.

"В будущем мы собираемся стать полностью регулируемым финансовым учреждением", — заявил президент компании. — "Последние четыре года мы являемся технологическим стартапом… Нам нужно быть лицензированным финансовым учреждением везде, где мы работаем".

Как пишет CNBC, Чанпэн Чжао также заявил о готовности покинуть пост главы Binance. Он не собирается делать это в ближайшее время, однако не против уступить должность человеку, который "лучше справится с работой".

[ + – ] Мобильное приложение Binance Фото: Unsplash

Компания Binance основана в Китае и официально зарегистрирована на Каймановых островах. За последние несколько месяцев криптобиржа получила несколько предупреждений, а в некоторых странах ей запретили работать, ведь она не прошла регистрацию. На компанию оказывают давление власти Великобритании, Канады, Японии, Германии, Таиланда, Италии и Каймановых островов, а в США биржа и вовсе находится под следствием в рамках борьбы с незаконной деятельностью.

"Наша цель — способствовать большей свободе денег во всем мире без ущерба для безопасности", — подчеркнул Чжао на конференции. — "Мы хотим быть полностью совместимыми, мы хотим быть полностью безопасными, и мы хотим защитить наших пользователей, и в то же время мы хотим продвигать нашу отрасль".

Ранее Фокус писал, что в Великобритании регулятор FCA запретил работать местному подразделению Binance. После этого сайт оказался заблокированным, а британцы долгое время не могли даже вывести активы из своих кошельков. В июле тот же регулятор приостановил вывод фунтов стерлингов из Binance.