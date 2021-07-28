Переросла стартап. Найбільша криптобіржа Binance легалізується через тиск регуляторів

Глава стартапу Чанпен Чжао готовий покинути посаду, аби Binance могла офіційно працювати в провідних країнах.

Найбільша криптовалютна біржа Binance планує легалізувати свою діяльність у декількох країнах. Про це глава компанії Чанпен Чжао заявив під час пресконференції 27 липня, передає Business Insider.

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За словами президента, Binance має намір співпрацювати з владою після серії перевірок та обмежень з боку регуляторів. У найближчому майбутньому криптобіржа повинна отримати ліцензії і відкрити регіональні штаб-квартири, якщо того вимагатимуть державні органи. Як вважає Чанпен Чжао, така співпраця допоможе регуляторам зрозуміти структуру Binance, проте компанія поки не визначилася, в яких регіонах потрібно легалізуватися перш за все.

"У майбутньому ми збираємося стати повністю регульованою фінансовою установою", — заявив президент компанії. — "Протягом останніх чотирьох років ми є технологічним стартапом... Нам потрібно бути ліцензованою фінансовою установою всюди, де ми працюємо".

Як пише CNBC, Чанпен Чжао також заявив про готовність залишити посаду глави Binance. Він не збирається робити це найближчим часом, проте не проти поступитися посадою людині, яка "краще впорається з роботою".

[ + – ] Мобільний додаток Binance Фото: allergic

Компанія Binance заснована в Китаї та офіційно зареєстрована на Кайманових островах. За останні кілька місяців криптобіржа отримала кілька попереджень, а в деяких країнах їй заборонили працювати, адже вона не пройшла реєстрацію. На компанію вже тисне влада Великобританії, Канади, Японії, Німеччини, Таїланду, Італії та Кайманових островів, а в США біржа взагалі знаходиться під слідством у рамках боротьби з незаконною діяльністю на нерегульованому ринку.

"Наша мета — сприяти більшій свободі грошей у всьому світі без шкоди для безпеки і дотримання вимог", — підкреслив Чжао на конференції. — "Ми хочемо бути повністю сумісними, ми хочемо бути повністю безпечними, і ми хочемо захистити наших користувачів, і в той же час ми хочемо просувати нашу галузь".

Раніше Фокус писав, що у Великобританії регулятор FCA заборонив працювати місцевому підрозділу Binance. Після цього сайт виявився заблокованим, а британці довгий час не могли навіть вивести активи зі своїх гаманців. У липні той же регулятор призупинив виведення фунтів стерлінгів із Binance.