Стопами Китаю: чому США і Британія "закручують гайки" BTC і як це відіб'ється на його курсі

Адміністрація Байдена вимагає від холдерів сплати податків, а британський регулятор витратить мільйони фунтів на антирекламу криптовалюти. Експерт пояснив, до чого призведуть такі дії.

Влада США і Великобританії посилює боротьбу з BTC та іншими криптовалютами, які "представляють небезпеку для населення". Фокус розбирався, чому дві супердержави вирішили вжити досить жорстких заходів щодо власників цифрових грошей, і як така діяльність влади відібʼється на інвестуванні в крипту.

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Адміністрація Байдена вимагає від холдерів сплати податків

За даними Bloomberg, 14 липня на брифінгу Конгресу помічниця радника з національної безпеки США Енн Нюбергер заявила, що Білий дім створив спеціальну комісію з боротьби з кібервимагачами. За її словами, Адміністрація президента буде відстежувати переведення цифрових засобів, припинятиме використання криптовалюти хакерами і переконуватиме інші країни не ховати кіберзлочинців на своїй території. Нюбергер також закликала Конгрес розробити стандарти для організації кібербезпеки у сфері бізнесу.

У травні компанія Colonial Pipeline заплатила хакерам викуп у 75 біткоїнів (близько $ 4,4 млн) після кібератаки, що паралізувала роботу трубопроводу. За заявою Мінʼюсту, у червні ФБР вдалося повернути 67,5 BTC, отримавши доступ до гаманця угруповання Darkside за допомогою приватного ключа. Заступниця прокурора США Ліза Монако тоді підкреслила, що правоохоронцям "уперше вдалося відстежити викуп, виплачений хакерам" (про це Фокус докладно розповідав у своєму матеріалі "Погоріли на біткоїнах: як ФБР вдалося відібрати частину викупу в хакерів Darkside").

За кілька днів до цього Міністерство фінансів США анонсувало зміни в правилах криптовалютної звітності, які будуть введені в рамках "Американського сімейного плану" Джо Байдена. Як зазначає CNBC, президент хоче швидко знайти гроші для своїх економічних проектів, а тому почав кампанію по боротьбі з неплатниками податків, включаючи тих, хто переводить фіатні гроші в цифрову валюту.

"Криптовалюта є серйозною проблемою, сприяючи незаконній діяльності в цілому, включаючи ухилення від сплати податків", — наголошується у звіті Мінфіну.

Відомство підготувало дві основні пропозиції, які можуть прийняти у фіскальному бюджеті на 2022 рік.

Відповідно до першої, компанії і сервіси по обміну криптовалюти зобовʼяжуть повідомляти Податковому управлінню про будь-які транзакції з віртуальними валютами на суму від $ 10 тис. Такі правила в США вже діють для грошових депозитів — якщо на рахунку клієнта лежить понад $ 10 тис., то банк зобовʼязаний повідомити про це уряд.

Другий варіант передбачає, що криптовалютні біржі і сервіси-гаманці надаватимуть дані про тих користувачів, які переводять токени на суму від $ 600 протягом року.

"Прибуток від криптовалюти оподатковується, як і будь-який інший вид приросту активів — або за довгостроковим приростом капіталу, або за звичайними ставками. Президент Байден запропонував усунути різницю між ними", — розповів CNBC адвокат Девід Лесперенс.

За словами юриста, нові правила будуть застосовуватися до будь-яких транзакцій, здійснених після 28 квітня 2020 року. Це означає збільшення податку на приріст капіталу в розмірі $ 19,8 тис. за кожні $ 100 тис. приросту вартості криптовалюти.

Великобританія розгорнула інформаційну війну проти біткоїнів

Британський фінансовий регулятор (FCA) виділить £ 11 млн (понад $ 15 млн) на маркетингову кампанію, щоб відговорити населення вкладати гроші в криптовалюту — таке оголошення генеральний директор відомства Ніхіл Раті зробив 15 липня. Він повідомив, що стривожений великою популярністю інвестицій у діджитал-валюту серед молодих людей, які часто розглядають її, як розвагу. На думку Раті, така "ірраціональна поведінка" може призвести до великих втрат фінзасобів.

Управління стандартів реклами Великобританії (ASA) повідомило Financial Times про посилення контролю за рекламними оголошеннями, що стосуються криптовалюти, з липня. Відомство буде прибирати будь-які рекламні оголошення, що вводять в оману, у тому числі на інтернет-ресурсах і в соціальних мережах. Директор з розгляду скарг та розслідувань Майлз Локвуд заявив, що ASA присвоїло криптовалюті "червоний рівень небезпеки" і визнало найбільшою загрозою у сфері фінансової реклами. Компаніям, які розміщують таку рекламу, будуть слати попередження, можливо, зобовʼяжуть розміщувати позначки з відмовою від відповідальності (дисклеймер).

Проблема в тому, що більшість криптоінвестицій не регулюються правилами Великобританії про просування фінансових продуктів, а тому шахраї не можуть бути притягнуті до відповідальності Управлінням з фінансового нагляду. У звʼязку з цим британська влада попереджає інвесторів про можливу втрату грошей без будь-якої компенсації.

У кінці червня FCA заблокувала діяльність найбільшої у світі криптобіржі Binance у Великобританії. Регулятор заборонив британському підрозділу компанії Binance Markets Limited здійснювати будь-які регульовані операції на території країни, а також зобовʼязав розмістити відповідне повідомлення на сайті. У звʼязку з цим британці якийсь час не могли зняти або перевести накопичення зі своїх гаманців. 12 липня FCA знову припинила виведення фунтів стерлінгів з Binance, про це написало видання The Scotsman. У той же час, схвалений регулятором платіжний сервіс Clear Junction оголосив, що більше не буде обробляти транзакції для криптобіржі.

Чи нашкодить діяльність США і Великобританії курсу біткоїна

Фокус звернувся за коментарем до Андрія Шевчишина, керівника відділу аналітики ForexClub. Ми поцікавилися, чи вплине діяльність двох супердержав на курс найпопулярнішої криптовалюти — BTC? І чи можна припускати, що США і Великобританія підуть стопами Китаю щодо біткоїна?

"Багато країн намагаються взяти під контроль крипторинок, врегулювати його і зробити більш цивілізованим, знайти способи виявлення шахрайських схем, обмежити громадян від користування криптовалютою з метою уникнути впровадження нелегальних схем, які допомагають обходити законодавство. США і Великобританія — не займають перші позиції серед таких країн, проте останнім часом вони діють досить активно. Причиною тому, якщо говорити про США, є численні хакерські атаки, після яких кіберзлочинці вимагали виплати викупу саме в криптовалюті. Тому в Штатах намагаються вирішити цю проблему і виявити джерела загрози. Тому спроби врегулювати ринок чинитимуть прямий тиск на вартість BTC", — пояснив Андрій.

За словами експерта, спочатку такий тиск на вартість криптовалюти буде спекулятивним, але сам перехід до цивілізованого стану, навпаки, у довгостроковій перспективі буде сприятливо сприйнятий ринком.

"Наразі і Visa, MasterCard і багато інших компаній досить активно імплементують усі засоби для розвитку цього ринку, і дозволяють виходити все більшій і більшій кількості клієнтів на цей ринок (серед таких компаній є і деякі українські банки). У підсумку, у перспективі перехід до цивілізованого стану на ринку підтримає вартість криптовалюти. Але поки від таких "різких рухів" можливі коливання", — підсумував Шевчишин.

У травні повідомлялося, що криптобіржа Binance підозрюється у відмиванні грошей у США. Американські Департамент юстиції і податкова служба вже кілька місяців проводять розслідування, консультуючись з аналітиками.

Раніше в Китаї повністю зупинили майнінг біткоїна. Останнім оплотом майнерів стала східна провінція Аньхой, однак і вона заявила про повну заборону видобутку криптовалюти, пояснивши таке рішення "гострою нестачею електроенергії".