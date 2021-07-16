По стопам Китая: почему США и Британия "закручивают гайки" BTC и как это отразится на его курсе

Администрация Байдена требует от холдеров уплаты налогов, а британский регулятор потратит миллионы фунтов на антирекламу криптовалют. Эксперт пояснил, к чему приведут такие действия.

Власти США и Великобритании усиливают борьбу с BTC и другими криптовалютами, которые считают "представляющими опасность для населения". Фокус разбирался, почему две супердержавы решили принять довольно жесткие меры в отношении держателей цифровых денег, и как такая деятельность властей отразится на инвестировании в крипту.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Администрация Байдена требует от холдеров уплаты налогов

По данным Bloomberg, 14 июля на брифинге Конгресса помощник советника по национальной безопасности США Энн Нюбергер заявила, что Белый дом создал специальную комиссию по борьбе с кибер-вымогателями. По ее словам, Администрация президента будет отслеживать переводы цифровых средств, пресекать использование криптовалюты хакерами и убеждать другие страны не укрывать киберпреступников на своей территории. Нюбергер также призвала Конгресс разработать стандарты для обеспечения кибербезопасности в сфере бизнеса.

В мае компания Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в 75 биткоинов (около $4,4 млн) после кибератаки, парализовавшей работу трубопровода. По заявлению Минюста, в июне ФБР удалось вернуть 67,5 BTC, получив доступ к кошельку группировки Darkside при помощи приватного ключа. Зампрокурор США Лиза Монако тогда подчеркнула, что правоохранителям "впервые удалось отследить выкуп, выплаченный хакерам" (об этом Фокус подробно рассказывал в своем материале "Погорели на биткоинах: как ФБР удалось отобрать часть выкупа у хакеров Darkside").

За несколько дней до этого Министерство финансов США анонсировало изменения в правилах криптовалютной отчетности, которые будут введены в рамках "Американского семейного плана" Джо Байдена. Как отмечает CNBC, президент хочет быстро найти деньги для своих экономических проектов, а потому начал кампанию по борьбе с неплательщиками налогов, включая тех, кто переводит фиатные деньги в цифровую валюту.

"Криптовалюта представляет собой серьезную проблему, способствуя незаконной деятельности в целом, включая уклонение от уплаты налогов", — отмечается в отчете Минфина.

Ведомство подготовило два основных предложения, которые могут принять в Фискальном бюджете на 2022 год.

Согласно первому, компании и сервисы по обмену криптовалют обяжут докладывать Налоговому управлению о любых транзакциях с виртуальными валютами на сумму от $10 тыс. Такие правила в США уже действуют для денежных депозитов — если на счету клиента лежит более $10 тыс., то банк обязан сообщить об этом правительству.

Второй вариант предусматривает, что криптовалютные биржи и сервисы-кошельки будут предоставлять данные о тех пользователях, которые переводят токены на сумму от $600 в течение года.

"Прибыль от криптовалюты облагается налогом, как и любой другой вид прироста активов — либо по долгосрочному приросту капитала, либо по обычным ставкам. Президент Байден предложил устранить разницу между ними", — рассказал CNBC адвокат Дэвид Лесперанс.

По словам юриста, новые правила будут применяться к любым транзакциям, совершенным после 28 апреля 2020 года. Это означает увеличение налога на прирост капитала в размере $19,8 тыс. за каждые $100 тыс. прироста стоимости криптовалюты.

Великобритания развернула информационную войну против Биткоина

Британский финансовый регулятор (FCA) выделит £11 млн (более $15 млн) на маркетинговую кампанию, чтобы отговорить население вкладывать деньги в криптовалюту — такое объявление генеральный директор ведомства Нихил Рати сделал 15 июля. Он сообщил, что встревожен большой популярностью инвестиций в диджитальную валюту среди молодых людей, которые часто рассматривают ее, как развлечение. По мнению Рати, такое "иррациональное поведение" может привести к большим потерям финсредств.

Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA) сообщило Financial Times об усилении контроля за рекламными объявлениями, касающимися криптовалют, с июля. Ведомство будет убирать любые рекламные объявления, вводящие в заблуждения, в том числе на интернет-ресурсах и в социальных сетях. Директор по рассмотрению жалоб и расследований Майлз Локвуд заявил, что ASA присвоило криптовалюте "красный уровень опасности" и признало самой большой угрозой в сфере финансовой рекламы. Компаниям, размещающим такую рекламу, будут слать предупреждения, возможно, обяжут размещать пометки с отказом от ответственности (дисклеймеры).

Проблема в том, что большинство крипто-инвестиций не регулируются правилами Великобритании о продвижении финансовых продуктов, а потому мошенники не могут быть привлечены к ответственности Управлением по финансовому надзору. В связи с этим британские власти предупреждают инвесторов о возможной потере денег без какой-либо компенсации.

В конце июня FCA заблокировала деятельность крупнейшей в мире криптобиржи Binance в Великобритании. Регулятор запретил британскому подразделению компании Binance Markets Limited совершать любые регулируемые операции на территории страны, а также обязал разместить соответствующее сообщение на сайте. В связи с этим британцы какое-то время не могли снять или перевести накопления со своих кошельков. 12 июля FCA снова приостановила вывод фунтов стерлингов из Binance, об этом написало издание The Scotsman. В то же время, одобренный регулятором платежный сервис Clear Junction объявил, что больше не будет обрабатывать транзакции для криптобиржи.

Навредит ли деятельность США и Великобритании курсу Биткоина

Фокус обратился за комментарием к Андрею Шевчишину, руководителю отдела аналитики ForexClub. Мы поинтересовались, повлияет ли деятельность двух супердержав это на курс самой популярной криптовалюты — BTC? И можно ли предполагать, что США и Великобритания пойдут по стопам Китая в отношении Биткоина?

"Многие страны пытаются взять под контроль крипто-рынок, урегулировать его и сделать более цивилизованным, найти способы обнаружения мошеннических схем, ограничить граждан от пользования криптовалютами с целью избежать внедрения нелегальных схем, помогающих обходить законодательство. США и Великобритания — не занимают лидирующие позиции среди таких стран, однако в последнее время они действуют достаточно активно. Причиной тому, если говорить о США, являются многочисленные хакерские атаки, после которых киберпреступники требовали выплаты выкупа именно в криптовалюте. Поэтому в Штатах пытаются решить эту проблему и обнаружить источники угрозы. Поэтому попытки урегулировать рынок будут оказывать прямое давление на стоимость BTC", — пояснил Андрей.

По словам эксперта, первое время такое давление на стоимость криптовалют будет спекулятивным, но сам переход к цивилизованному состоянию, наоборот, в долгосрочной перспективе будет благоприятно воспринят рынком.

"Сейчас и Visa, MasterCard и многие другие компании достаточно активно имплементируют все средства для развития этого рынка, и позволяют выходить все большему и большему количеству клиентов на этот рынок (среди таких компаний есть и некоторые украинские банки). В итоге, в перспективе переход к цивилизованному положению на рынке поддержит стоимость криптовалют. Но пока от таких "резких движений" возможны колебания", — подытожил Шевчишин.

В мае сообщалось, что криптобиржа Binance подозревается в отмывании денег в США. Американские Департамент юстиции и налоговая служба уже несколько месяцев ведут расследование, консультируясь с аналитиками.

Ранее в Китае полностью остановили майнинг биткоинов. Последним оплотом майнером стала восточная провинция Аньхой, однако и она заявила о полном запрете добычи криптовалют, объяснив такое решение "острой нехваткой электроэнергии".