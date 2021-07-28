Стартаперам выделили $450 млн на создание коммерческого квантового компьютера

Система будет содержать миллион кубитов.

Компания PsiQuantum привлекла инвестиции в размере $450 млн для создания квантового компьютера на миллион кубитов. Именно такая система поможет ускорить коммерциализацию квантовых вычислителей.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщает издание electronicsweekly.com.

Инвесторами стали BlackRock, M12 (венчурный фонд Microsoft), Blackbird Ventures и Temasek. На данный момент PsiQuantum привлекла в общей сложности $665 млн.

Компания работает над всем стеком — от фотонных и электронных микросхем до упаковочной и управляющей электроники, криогенных систем, квантовой архитектуры и отказоустойчивости, до квантовых приложений. В мае 2020 года компания начала производство кремниевых фотонных и электронных чипов, которые составляют основу системы Q1, что стало важной вехой в планах PsiQuantum по созданию отказоустойчивого квантового компьютера.

"Я убежден, что способ воплотить эту технологию в жизнь поможет использование фотоники, — говорит генеральный директор и основатель Джереми О'Брайен. — "Мы считаем, что использование полупроводников — единственный способ эффективно управлять миллионом кубитов, которые, как известно, необходимы для исправления ошибок. Такая система является первым шагом на пути к коммерциализации квантовых компьютеров. Этот раунд финансирования является серьезным вотумом доверия такому подходу".

[ + – ] Кремниевая пластина, содержащая тысячи квантовых чипов

В отличие от других попыток квантовых вычислений, PsiQuantum сосредоточен исключительно на создании отказоустойчивых квантовых вычислений. Компания разработала уникальную технологию, в которой одиночные фотоны (частицы света) управляются с помощью фотонных схем, предварительно нанесенных на кремниевый чип с использованием стандартных процессов производства полупроводников. Также компания производит квантовые фотонные чипы и криогенные электронные чипы для управления кубитами, используя передовые полупроводниковые инструменты компании-партнера GlobalFoundries.

PsiQuantum была основана в 2016 году, и в настоящее время работает с мировыми лидерами в секторах здравоохранения, материалов, электроники, финансов, безопасности, транспорта и энергетики, чтобы определить и оптимизировать алгоритмы и приложения для поддержки готовности бизнеса к широкому внедрению квантовых вычислений.

Ранее мы сообщали о том, что IBM запустила самый мощный квантовый компьютер в Японии.