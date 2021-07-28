Стартаперам выделили $450 млн на создание коммерческого квантового компьютера
Система будет содержать миллион кубитов.
Компания PsiQuantum привлекла инвестиции в размере $450 млн для создания квантового компьютера на миллион кубитов. Именно такая система поможет ускорить коммерциализацию квантовых вычислителей.
Об этом сообщает издание electronicsweekly.com.
Инвесторами стали BlackRock, M12 (венчурный фонд Microsoft), Blackbird Ventures и Temasek. На данный момент PsiQuantum привлекла в общей сложности $665 млн.
Компания работает над всем стеком — от фотонных и электронных микросхем до упаковочной и управляющей электроники, криогенных систем, квантовой архитектуры и отказоустойчивости, до квантовых приложений. В мае 2020 года компания начала производство кремниевых фотонных и электронных чипов, которые составляют основу системы Q1, что стало важной вехой в планах PsiQuantum по созданию отказоустойчивого квантового компьютера.
"Я убежден, что способ воплотить эту технологию в жизнь поможет использование фотоники, — говорит генеральный директор и основатель Джереми О'Брайен. — "Мы считаем, что использование полупроводников — единственный способ эффективно управлять миллионом кубитов, которые, как известно, необходимы для исправления ошибок. Такая система является первым шагом на пути к коммерциализации квантовых компьютеров. Этот раунд финансирования является серьезным вотумом доверия такому подходу".
В отличие от других попыток квантовых вычислений, PsiQuantum сосредоточен исключительно на создании отказоустойчивых квантовых вычислений. Компания разработала уникальную технологию, в которой одиночные фотоны (частицы света) управляются с помощью фотонных схем, предварительно нанесенных на кремниевый чип с использованием стандартных процессов производства полупроводников. Также компания производит квантовые фотонные чипы и криогенные электронные чипы для управления кубитами, используя передовые полупроводниковые инструменты компании-партнера GlobalFoundries.
PsiQuantum была основана в 2016 году, и в настоящее время работает с мировыми лидерами в секторах здравоохранения, материалов, электроники, финансов, безопасности, транспорта и энергетики, чтобы определить и оптимизировать алгоритмы и приложения для поддержки готовности бизнеса к широкому внедрению квантовых вычислений.
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