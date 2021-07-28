Стартаперам виділили $ 450 млн на створення комерційного квантового комп'ютера
Система буде містити мільйон кубітів.
Компанія PsiQuantum привернула інвестиції в розмірі $ 450 млн для створення квантового комп'ютера на мільйон кубітів. Саме така система допоможе прискорити комерціалізацію квантових обчислювачів.
Про це повідомляє видання electronicsweekly.com.
Інвесторами стали BlackRock, M12 (венчурний фонд Microsoft), Blackbird Ventures і Temasek. На даний момент PsiQuantum залучила загалом $ 665 млн.
Компанія працює над всім стеком — від фотонних і електронних мікросхем до пакувальної та керуючої електроніки, кріогенних систем, квантової архітектури та відмовостійкості до квантових додатків. У травні 2020 року компанія почала виробництво кремнієвих фотонних і електронних чіпів, які складають основу системи Q1, що стало важливою віхою в планах PsiQuantum зі створення відмовостійкого квантового комп'ютера.
"Я переконаний, що спосіб втілити цю технологію в життя допоможе використання фотоніки, — говорить генеральний директор і засновник Джеремі О'Браєн. — Ми вважаємо, що використання напівпровідників — єдиний спосіб ефективно управляти мільйоном кубітів, які, як відомо, необхідні для виправлення помилок. Така система є першим кроком на шляху до комерціалізації квантових комп'ютерів. Цей раунд фінансування є серйозним вотумом довіри такому підходу ".
На відміну від інших спроб квантових обчислень, PsiQuantum зосереджений винятково на створенні відмовостійких квантових обчислень. Компанія розробила унікальну технологію, в якій поодинокі фотони (частинки світла) управляються за допомогою фотонних схем, попередньо нанесених на кремнієвий чіп з використанням стандартних процесів виробництва напівпровідників. Також компанія виробляє квантові фотонні чіпи та кріогенні електронні чіпи для управління кубітами, використовуючи передові напівпровідникові інструменти компанії-партнера GlobalFoundries.
PsiQuantum була заснована в 2016 році, і зараз працює зі світовими лідерами в секторах охорони здоров'я, матеріалів, електроніки, фінансів, безпеки, транспорту й енергетики, щоб визначити й оптимізувати алгоритми та програми для підтримки готовності бізнесу до широкого впровадження квантових обчислень.
Раніше ми повідомляли про те, що IBM запустила найпотужніший квантовий комп'ютер у Японії.