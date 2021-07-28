Стартаперам виділили $ 450 млн на створення комерційного квантового комп'ютера

Система буде містити мільйон кубітів.

Компанія PsiQuantum привернула інвестиції в розмірі $ 450 млн для створення квантового комп'ютера на мільйон кубітів. Саме така система допоможе прискорити комерціалізацію квантових обчислювачів.

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Про це повідомляє видання electronicsweekly.com.

Інвесторами стали BlackRock, M12 (венчурний фонд Microsoft), Blackbird Ventures і Temasek. На даний момент PsiQuantum залучила загалом $ 665 млн.

Компанія працює над всім стеком — від фотонних і електронних мікросхем до пакувальної та керуючої електроніки, кріогенних систем, квантової архітектури та відмовостійкості до квантових додатків. У травні 2020 року компанія почала виробництво кремнієвих фотонних і електронних чіпів, які складають основу системи Q1, що стало важливою віхою в планах PsiQuantum зі створення відмовостійкого квантового комп'ютера.

"Я переконаний, що спосіб втілити цю технологію в життя допоможе використання фотоніки, — говорить генеральний директор і засновник Джеремі О'Браєн. — Ми вважаємо, що використання напівпровідників — єдиний спосіб ефективно управляти мільйоном кубітів, які, як відомо, необхідні для виправлення помилок. Така система є першим кроком на шляху до комерціалізації квантових комп'ютерів. Цей раунд фінансування є серйозним вотумом довіри такому підходу ".

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На відміну від інших спроб квантових обчислень, PsiQuantum зосереджений винятково на створенні відмовостійких квантових обчислень. Компанія розробила унікальну технологію, в якій поодинокі фотони (частинки світла) управляються за допомогою фотонних схем, попередньо нанесених на кремнієвий чіп з використанням стандартних процесів виробництва напівпровідників. Також компанія виробляє квантові фотонні чіпи та кріогенні електронні чіпи для управління кубітами, використовуючи передові напівпровідникові інструменти компанії-партнера GlobalFoundries.

PsiQuantum була заснована в 2016 році, і зараз працює зі світовими лідерами в секторах охорони здоров'я, матеріалів, електроніки, фінансів, безпеки, транспорту й енергетики, щоб визначити й оптимізувати алгоритми та програми для підтримки готовності бізнесу до широкого впровадження квантових обчислень.

Раніше ми повідомляли про те, що IBM запустила найпотужніший квантовий комп'ютер у Японії.