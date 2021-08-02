Google закроет доступ к своим сервисам с 27 сентября: что нужно знать владельцам Android-фонов

Владельцам старых устройств, работающих на Android Gingerbread, придется обзавестись более современными аппаратами.

Вся мобильная техника, работающая под под управлением ОС Android 2.3.7 (ее еще называют Android Gingerbread), начиная с 27 сентября 2021 года, более не будет поддерживаться Google.

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Об этом компания заявила на своем сайте.

Операционная система Android Gingerbread была выпущена более десяти лет назад, в декабре 2010 года. И хотя до сегодняшнего дня ОС получила массу обновлений, в мире еще полно людей, которые пользуются "старинными" устройствами. Однако им придется купить новинки, потому что компания-разработчик более не считает целесообразным поддерживать старую операционку.

"Мы постоянно прилагаем усилия по обеспечению безопасности наших пользователей. Поэтому сервисы Google больше не будут доступны устройствам под управлением Android 2.3.7 или более ранних версий, начиная с 27 сентября 2021 года. Так как ОС лишится всякой поддержки, то активировав устройство после 27 сентября, вы получите сообщение об ошибке в логине или пароле, когда попытаетесь использовать продукты и службы Google, такие как Gmail, YouTube и Карты", — говорится в блоге компании.

Учитывая, насколько приложения и сервисы Google являются неотъемлемой частью Android-смартфонов, для многих пользователей это будет означать, что телефон станет просто бесполезным.

Как обновить операционную систему Android

Однако если ваше устройство можно обновить до более новой версии Android (3.0+ или выше), вы сможете и дальше пользоваться всеми сервисами компании.

Чтобы узнать, доступны ли обновления для вашего смартфона, перейдите в "Настройки" — внизу списка тапните по кнопке "О телефоне" — затем в выпавшем меню найдите кнопку "Обновления ПО" — нажмите на кнопку "Проверить сейчас". Если вашему аппарату доступны новые версии ОС, то загрузка обновления начнется автоматически. Если же нет, вам придет соответствующее уведомление. В последнем случае просто рекомендуем сменить старый телефона на новый.

Не стоит использовать столь старые аппараты из соображений безопасности — со временем накапливаются ошибки и проблемы, равно как и вероятность заражения вашего устройства вредоносным ПО.

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