Google закриє доступ до своїх сервісів sз 27 вересня: що потрібно знати власникам Android-фонів

Власникам старих пристроїв, що працюють на Android Gingerbread, доведеться обзавестися сучаснішими апаратами.

Уся мобільна техніка, яка працює під керуванням ОС Android 2.3.7 (її ще називають Android Gingerbread), починаючи з 27 вересня 2021 року вже не буде підтримуватися Google.

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Про це компанія заявила на своєму сайті.

Операційна система Android Gingerbread була випущена більше десяти років назад, у грудні 2010 року. І хоча до сьогоднішнього дня ОС отримала масу оновлень, у світі ще повно людей, які користуються "старовинними" пристроями. Однак їм доведеться купити новинки, тому що компанія-розробниця більше не вважає за доцільне підтримувати стару операційну систему.

"Ми докладаємо постійних зусиль із забезпечення безпеки наших користувачів. Тому сервіси Google більше не будуть доступні пристроїв під управлінням Android 2.3.7 або більш ранніх версій, починаючи з 27 вересня 2021 року. Оскільки ОС позбудеться будь-якої підтримки, то, активувавши пристрій після 27 вересня, ви отримаєте повідомлення про помилку в логіні або паролі, коли спробуєте використовувати продукти та служби Google, такі як Gmail, YouTube і Карти", — йдеться в блозі компанії.

З огляду на, наскільки додатки і сервіси Google є невід'ємною частиною Android-смартфонів, для багатьох користувачів це буде означати, що телефон стане просто непотрібним.

Як оновити операційну систему Android

Однак якщо ваш пристрій можна оновити до більш нової версії Android (3.0+ або вище), ви зможете й далі користуватися всіма сервісами компанії.

Щоб дізнатися, чи доступні оновлення для вашого смартфона, перейдіть у "Налаштування" — внизу списку клацніть по кнопці "Про телефоні" — потім у випадаючому меню знайдіть кнопку "Оновлення ПО" — натисніть на кнопку "Перевірити зараз". Якщо для вашого апарату доступні нові версії ОС, то завантаження оновлення почнеться автоматично. Якщо ж ні, вам прийде відповідне повідомлення. В останньому випадку просто рекомендуємо змінити старий телефон на новий.

Не варто використовувати настільки старі апарати з міркувань безпеки — з часом накопичуються помилки та проблеми, так само як і ймовірність зараження вашого пристрою шкідливим ПЗ.

Раніше ми розповідали про те, яких заходів потрібно вжити, щоб захистити мобільний телефон від шпигунської програми Pegasus, розробленої ізраїльською компанією NSO.