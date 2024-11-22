Оновлення смартфона на Android у майбутньому стане набагато легшим: основна причина

Відновлення облікового запису матиме величезне значення під час зміни телефону.

Новий інструмент, який можуть впровадити розробники, дає змогу залишатися у своїх додатках, коли їх треба перенести на новий телефон. Про це пише ресурс Tom's Guide.

Не всі купують новий телефон щороку або роблять огляди безлічі телефонів, але коли це роблять, процес перенесення Android може бути досить дратівливим. Особливо, коли доводиться знову входити в легіон застосунків, які щойно встановили на новому пристрої.

Однак це виснажливе завдання стане простішим для 40% з нас, хто щороку купує новий телефон, завдяки новому інструменту розробника Android від Google під назвою Restore Credentials.

У деяких додатках ця функція вже вбудована, але Google прагне зробити її більш універсальною. Вона працює шляхом створення "ключа відновлення", який переноситься на новий пристрій і дає змогу вам знову увійти в застосунок.

За інформацією від Google, ключ прив'язаний до механізму резервного копіювання та відновлення Android.

Ключ відновлення — це відкритий ключ, який використовує інфраструктуру ключа доступу для переміщення ваших облікових даних. Google стверджує, що ключі відновлення можна резервувати в хмарі, але розробники можуть відмовитися від цього.

Передача безпосередньо з телефону на телефон, найімовірніше, буде більш-менш ретельною залежно від того, чи обирають розробники застосунків резервне копіювання в хмарі.

Google зазначає, що видалення програми та її повторне встановлення "видаляє пов'язані з ним облікові дані відновлення".

Це новинка для Android порівняно з кращими iPhone , де облікові записи та облікові дані додатків легко переносяться на новітній телефон iOS. Для власників Android перенесення не завжди було простим, але воно стало кращим завдяки вбудованим додаткам, таким як додаток Smart Switch від Samsung або поточний метод QR-коду Google Pixel.

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