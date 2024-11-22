Обновление смартфона на Android в будущем станет намного легче: основная причина

Восстановление учетной записи будет иметь огромное значение при смене телефона.

Новый инструмент, который могут внедрить разработчики, позволяет оставаться в своих приложениях, когда их надо перенести на новый телефон. Об этом пишет ресурс Tom's Guide.

Не все покупают новый телефон каждый год или делают обзоры множества телефонов, но когда это делают, процесс переноса Android может быть довольно раздражающим. Особенно, когда приходится снова входить в легион приложений, которые были только что установлены на новом устройстве.

Однако эта утомительная задача станет проще для 40% из нас, кто ежегодно покупает новый телефон, благодаря новому инструменту разработчика Android от Google под названием Restore Credentials.

В некоторых приложениях эта функция уже встроена, но Google стремится сделать ее более универсальной. Она работает путем создания «ключа восстановления», который переносится на новое устройство и позволяет вам снова войти в приложение.

По информации от Google, ключ привязан к механизму резервного копирования и восстановления Android.

Ключ восстановления — это открытый ключ, который использует инфраструктуру ключа доступа для перемещения ваших учетных данных. Google утверждает, что ключи восстановления можно резервировать в облаке, но разработчики могут отказаться от этого.

Передача напрямую с телефона на телефон, скорее всего, будет более или менее тщательной в зависимости от того, выбирают ли разработчики приложений резервное копирование в облаке.

Google отмечает, что удаление приложения и его повторная установка «удаляет связанные с ним учетные данные восстановления».

Это новинка для Android по сравнению с лучшими iPhone , где учетные записи и учетные данные приложений легко переносятся на новейший телефон iOS. Для владельцев Android перенос не всегда был простым, но он стал лучше благодаря встроенным приложениям, таким как приложение Smart Switch от Samsung или текущий метод QR-кода Google Pixel.

Ранее мы писали о лучших смартфонах с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.