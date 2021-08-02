Разбогатели на крипте: в течение июля майнеры заработали почти $1 млрд

Добытчикам цифровых денег, однако, не удалось побить мартовский рекорд в $1,75 млрд.

Данные, собранные аналитической компанией The Block Research, показывают, что в течение июля майнеры биткойнов смогли заработать чуть более $970 млн.

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Об этом сообщает издание theblockcrypto.com.

Если быть точными, то месячная сумма заработка составила $971,83 млн, включая комиссию за транзакции, согласно данным The Block. Комиссионные за транзакции — средства, выплачиваемые пользователями при использовании сети блокчейн — составили $27,59 млн.

Подавляющая часть ежемесячного дохода была получена крипто-добытчиками в виде субсидий. Стоит отметить, что майнеры получают прибыль, когда стоимость операций по добыче биткойнов ниже, чем получаемые ими субсидии и комиссионные за транзакции.

[ + – ] Аналитика от The Block Research

Месячная выручка, в итоге, выросла с $839,09 млн в июне, но все же не достигла рекордного уровня в $1,75 млрд, зафиксированного в марте этого года.

Согласно данным Coinbase, цена биткойна достигла максимума в $69 899 в середине апреля. На данный момент курс BTC составляет $35,5 тыс.

Ранее мы сообщали о том, что в Главном управлении полиции Польши сотрудник пытался добывать BTC, однако его аферу раскрыли.