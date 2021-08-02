В штаб-квартире полиции Польши тайно добывали биткоин

Польские полицейские раскрыли преступление, как говорят, "не отходя от кассы".

Польская полиция в официальном заявлении сообщила о раскрытии операции по добыче биткойнов в собственной штаб-квартире в Варшаве.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом сообщает издание gadgets.ndtv.com.

"Гражданский служащий, а не полицейский… крал электроэнергию для добычи биткойнов" , — прокомментировал пресс-секретарь полиции Мариуш Чарка новостному каналу TVN24.

"К сожалению, все это происходило в полицейском участке", — добавил Чарка, подчеркнув, что подозреваемый не имел доступа к полицейским базам данных.

Пресс-секретарь полиции также добавил, что предполагаемое преступление было раскрыто "довольно быстро", но не назвал точных сроков.

Местный канал TVN24 сообщил, что сотрудника, пытавшегося майнить за государственный счет, уволили, и что прокуратура ведет расследование. В сообщении говорилось, что в ходе расследования удалось удалось установить причастность к данному преступлению еще одного лица. Не сообщается, кто этот человек и какую должность он занимает, но его тоже собираются уволить.

Сколько злоумышленники успели намайнить и при помощи какого оборудования, — не сообщается.

Майнинг — процесс, с помощью которого компьютеры "создают" новые коины и проверяют транзакции, — требует огромного количества энергии и вычислительных мощностей. В этом процессе обычно задействовано большое количество процессоров, которые образуют так называемую "ферму", выполняющую сложные вычисления, необходимые для обслуживания криптовалютной сети блокчейн.

На момент написания новости курс биткоина составлял $39,5 тыс.

Рекомендуем ознакомиться с нашим материалом, в котором мы рассказываем о том, почему добыча BTC при помощи видеокарт и Asic-майнеров в домашних условиях — это не такое уж и выгодное занятие.