У штаб-квартирі поліції Польщі таємно добували біткоїни

Польські поліцейські розкрили злочин, як кажуть, "не відходячи від каси".

Польська поліція в офіційній заяві повідомила про розкриття операції з видобутку біткоїнів у власній штаб-квартирі у Варшаві.

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Про це повідомляє видання gadgets.ndtv.com.

"Цивільний службовець, а не поліцейський ... крав електроенергію для видобутку біткоїнов", — прокоментував прессекретар поліції Маріуш Чарка новинному каналу TVN24.

"На жаль, все це відбувалося в поліцейській дільниці", — додав Чарка, підкресливши, що підозрюваний не мав доступу до поліцейських баз даних.

Прессекретар поліції також додав, що передбачуваний злочин було розкрито "досить швидко", але не назвав точних термінів.

Місцевий канал TVN24 повідомив, що співробітника, який намагався майнити за державний рахунок, звільнили, і що прокуратура веде розслідування. У повідомленні говорилося, що в ході розслідування вдалося вдалося встановити причетність до даного злочину ще однієї особи. Не повідомляється, хто ця людина і яку посаду вона займає, але її теж збираються звільнити.

Скільки зловмисники встигли намайнити і за допомогою якого устаткування, — не повідомляється.

Майнінг — процес, за допомогою якого комп'ютери "створюють" нові коїни та перевіряють транзакції, — вимагає величезної кількості енергії й обчислювальних потужностей. У цьому процесі зазвичай задіяна велика кількість процесорів, які утворюють так звану "ферму", що виконує складні обчислення, необхідні для обслуговування криптовалютної мережі блокчейн.

На момент написання новини курс біткоїна становив $ 39,5 тис.

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