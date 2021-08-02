Розбагатіли на крипті: протягом липня майнери заробили майже $1 млрд

Здобувачам цифрових грошей, однак, не вдалося побити березневий рекорд в $1,75 млрд.

іДані, зібрані аналітичною компанією The Block Research, показують, що протягом липня майнери біткоїнів змогли заробити трохи більше $970 млн.

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Про це повідомляє видання theblockcrypto.com.

Якщо бути точними, то місячна сума заробітку становить $971,83 млн, включаючи комісію за транзакції, згідно з даними The Block. Комісійні за транзакції — кошти, які виплачуються користувачами при використанні мережі блокчейн — становили $27,59 млн.

Переважна частина щомісячного доходу була отримана криптоздобувачами у вигляді субсидій. Варто зазначити, що майнери отримують прибуток, коли вартість операцій з видобутку біткоїнів нижча, ніж вони отримують субсидії і комісійні за транзакції.

[ + – ] Аналітика від The Block Research

Місячна виручка, у результаті, зросла з $839,09 млн у червні, але все-таки не досягла рекордного рівня в $1,75 млрд, зафіксованого в березні цього року.

Згідно з даними Coinbase, ціна біткоїнів досягла максимуму в $69 899 в середині квітня. Наразі курс BTC становить $35,5 тис.

Раніше ми повідомляли про те, що в Головному управлінні поліції Польщі співробітник намагався добувати BTC, проте його аферу розкрили.