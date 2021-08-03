Громко воет и палит из водомета: блогер создал ИИ-систему для борьбы с ворами (видео)

Соорудить "умную" систему безопасности может любой желающий: создатель поделился компьютерным кодом и инженерными разработками.

YouTube-блогер Ryder Calm Down создал систему для борьбы с ворами при помощи искусственного интеллекта и поделился своими наработками, которые может повторить любой желающий. Он протестировал работу своего детища и опубликовал результат в своем видеоблоге.

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Об этом сообщает Фокус.

Блогер отмечает, что много времени проводит дома, поэтому заказывает разные товары через Интернет с доставкой. Но оказалось, что посылки довольно часто воруют прямо с крыльца его дома. Чтобы предотвратить это, молодой человек придумал комплексную систему, создание которой заняло около месяца.

Первым делом Ryder Calm Down использовал алгоритм машинного обучения Google Cloud AutoML, который научился распознавать, как происходит процесс воровства посылок. Для тренировки компьютерного зрения блогер сделал множество фотографий своего крыльца с посылками разного размера, без них и даже с котом. После загрузки и обработки изображений, Google Cloud AutoML предоставил модель, которую программист сумел встроить в собственный код.

Далее он подключил беспроводную камеру к мини-компьютеру Raspberry Pi 4, который отвечал за работу авторского кода, и смонтировал защитную систему. Блогер установил на крыльце громкую сигнализацию и проблесковый маячок, а также гудок от грузовика, которые призваны отпугивать воров громки звуками.

Если посылку перемещают, срабатывает тревога, которая, помимо активации сирены, также разбрызгивает воду из шланга и распыляет муку. Инженер также оснастил систему алгоритмом распознавания лиц, который отключает сигнализацию, если посылки забирает их законный владелец. Правда, она идентифицирует своего создателя и фото Волан-де-Морта как одну и ту же персону. Ryder Calm Down не смог объяснить эту ее особенность.

Блогер испытал свою систему на 5-ти своих знакомых, которых попросил украсть посылки, не предупредив о системе защиты. Большинство "подопытных" бросили украденное, как только включалась сирена и полив.

Под видеороликом он разместил ссылки, по которым можно скачать уже готовый код для борьбы с ворами посылок.

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