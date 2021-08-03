Голосно виє і палить з водомета: блогер створив ШІ-систему для боротьби з крадіями (відео)

Спорудити "розумну" систему безпеки може будь-хто: творець поділився комп'ютерним кодом та інженерними розробками.

YouTube-блогер Ryder Calm Down створив систему для боротьби з крадіями за допомогою штучного інтелекту та поділився своїми напрацюваннями, які може повторити будь-який охочий. Він протестував роботу свого дітища й опублікував результат у своєму відеоблозі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це повідомляє Фокус.

Блогер зазначає, що багато часу проводить вдома, тому замовляє різні товари через Інтернет із доставкою. Але з'ясувалося, що посилки досить часто крадуть прямо з ґанку його будинку. Щоб запобігти цьому, молодик вигадав комплексну систему, створення якої тривало майже місяць.

Насамперед Ryder Calm Down використовував алгоритм машинного навчання Google Cloud AutoML, який навчився розпізнавати, як відбувається процес крадіжки посилок. Для тренування комп'ютерного зору блогер зробив безліч фотографій свого ґанку з посилками різного розміру, без них і навіть з котом. Після завантаження та обробки зображень, Google Cloud AutoML надав модель, яку програміст зумів вбудувати у власний код.

Далі він підключив бездротову камеру до міні-комп'ютера Raspberry Pi 4, який відповідав за роботу авторського коду, і змонтував захисну систему. Блогер встановив на ґанку гучну сигналізацію і проблисковий маячок, а також гудок від вантажівки, які покликані відлякувати злодіїв голосні звуками.

Якщо посилку переміщують, спрацьовує тривога, яка, крім активації сирени, також розбризкує воду зі шланга і розпорошує борошно. Інженер також оснастив систему алгоритмом розпізнавання обличь, який відключає сигналізацію, якщо посилки забирає їх законний власник. Щоправда, вона ідентифікує свого творця і фото Волан-де-Морта як одну й ту ж особу. Ryder Calm Down не зміг пояснити цю її особливість.

Блогер випробував свою систему на 5-ти своїх знайомих, яких попросив вкрасти посилки, не попередивши про систему захисту. Більшість "піддослідних" кинули вкрадене, щойно вмикалася сирена і полив.

Під відеороликом він розмістив посилання, за якими можна скачати вже готовий код для боротьби з крадіями посилок.

Раніше розробили антивірус зі штучним інтелектом SentinelOne Singularity XDR. Завдяки такій технології програма проводить глибший моніторинг і допомагає відображати віртуальні загрози з різних джерел.

Фокус розбирався, як захиститися від шпигунського ПЗ Pegasus, яке викликало гучний міжнародний скандал. Софт може непомітно шпигувати за користувачем і навіть надати третім особам доступ до камери або мікрофона.