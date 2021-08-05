Скупают пачками: аналитики назвали самые популярные ноутбуки 2021 года

Lenovo доминирует на рынке, а Apple ютится на четвертой ступени рейтинга.

Во втором квартале 2021 года производители поставили 65,6 млн ноутбуков, что на 15% больше по сравнению с тем же периодом в 2020-м.

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Об этом аналитическая компания сообщила Strategy Analytics на своем официальном сайте.

На второй год пандемии крупные компании начали массово скупать оргтехнику для своих сотрудников на "удаленке", что значительно увеличило продажи. Как объяснил аналитик Чираг Упадхьяй, заказчики ориентируются на портативные устройства, которые можно использовать и для работы, и для дистанционного обучения, и для развлечений.

"Вот почему поставки Chromebook, игровых и коммерческих ноутбуков были высокими, а общие поставки даже превышают предыдущий высокий уровень спроса, установленный во втором квартале 2020 года", – подчеркнул он.

Эрик Смит, директор Connected Computing, считает, что поставщики должны обратить внимание на дефицит компонентов и выход на рынок новых брендов. По его словам, то, как мелкие фирмы сейчас сохраняют динамику на фоне ограниченных поставок, в будущем значительно повлияет на производительность отрасли, ведь естественная тенденция к объединению крупных поставщиков побуждает нишевых игроков оставаться на рынке.

"Тем не менее, ведущие поставщики сталкиваются с рисками, связанными с рентабельностью, поскольку многих клиентов все же привлекают более мелкие поставщики", – заявил Смит.

[ + – ] Поставки ноутбуков во втором квартале 2021 года Фото: strategyanalytics.com

Самые популярные ноутбуки: Lenovo, HP и Dell

По данным Strategy Analytics, Lenovo снова доминирует на рынке с рекордными поставками ноутбуков в 15,5 млн единиц во втором квартале 2021 года. Показатель вырост на 14% по сравнению с 13,6 млн в прошлом году. Доля рынка незначительно снизилась на -0,1 процентных пункта — до 23,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Необходимость работать из дома и потребность в цифровом обучении, поддерживаемое растущим количеством устройств на человека, помогли Lenovo сохранить лидерство на многих рынках.

HP осталась на второй позиции, несмотря на рекордные объемы продаж во втором квартале: компания отгрузила 14,9 млн ноутбуков, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поскольку другие поставщики росли намного быстрее HP, бренд фактически потерял -0,8 процентных пункта доли рынка, достигнув 22,8%. Компания показала высокие результаты, выполнив заказы, которые не смогла выполнить в течение предыдущих кварталов, когда спрос превышал предложение.

Dell сохранила третью позицию и увеличила долю рынка на 1,5 процентных пункта по сравнению с прошлым кварталом — до 16,2%. Во втором квартале 2021 года компания увеличила поставки до 10,7 млн ноутбуков, что на 26% больше по сравнению со вторым кварталом 2020-го. Поставщик сохранил свои позиции как в секторе корпоративных заказов, так и среди обычных потребителей, ведь цикл обновления, переход со стационарных компьютеров на ноутбуки и игровые ПК, устраивал как старых, так и новых клиентов.

Бизнес Apple MacOS тоже показал исключительно хорошие результаты: во втором квартале зарегистрирован рекордный объем продаж MacBook — более 5,5 млн единиц, что на 21% выше, чем в прошлом году. Популярность MacBook M1 способствовала росту продаж как среди потребителей, так и среди крупных корпоративных клиентов.

Во втором квартале 2021 года Acer заняла пятое место благодаря росту поставок до 5,2 млн ноутбуков при годовом темпе роста в 45%. Благодаря этому компания увеличила долю рынка на 1,6 процентных пункта за тот же период и получила 7,9%. Высокие показатели в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) и общий успех Chromebook привели к значительному росту как в потребительском, так и в коммерческом сегменте.

Ранее Dell и HP спрогнозировали дефицит ноутбуков из-за нехватки компьютерных чипов в 2021 году. В то же время, компании ожидают повышения спроса среди людей, которые учатся и работают удаленно.