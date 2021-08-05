Скуповують пачками: аналітики назвали найпопулярніші ноутбуки 2021 року

Lenovo домінує на ринку, а Apple тулиться на четвертій сходинці рейтингу.

У другому кварталі 2021 року виробники поставили 65,6 млн ноутбуків, що на 15% більше порівняно з тим же періодом у 2020-му.

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Про це повідомила аналітична компанія Strategy Analytics на своєму офіційному сайті.

На другий рік пандемії великі компанії почали масово скуповувати оргтехніку для своїх співробітників на "дистанційці", що значно збільшило продажі. Як пояснив аналітик Чираг Упадх'яй, замовники орієнтуються на портативні пристрої, які можна використовувати і для роботи, і для дистанційного навчання, і для розваг.

"Ось чому поставки Chromebook, ігрових і комерційних ноутбуків були високими, а загальні поставки навіть перевищують попередній високий рівень попиту, встановлений у другому кварталі 2020 року", — підкреслив він.

Ерік Сміт, директор Connected Computing, вважає, що постачальники повинні звернути увагу на дефіцит компонентів і вихід на ринок нових брендів. За його словами, те, як дрібні фірми зараз зберігають динаміку на фоні обмежених поставок, у майбутньому матиме значний вплив на продуктивність галузі, адже природна тенденція до об'єднання великих постачальників спонукає нішевих гравців залишатися на ринку.

"Тим не менш, провідні постачальники стикаються з ризиками, пов'язаними з рентабельністю, оскільки багатьох клієнтів усе ж привертають більше дрібні постачальники", — заявив Сміт.

[ + – ] Поставки ноутбуків у другому кварталі 2021 року Фото: strategyanalytics.com

Найпопулярніші ноутбуки: Lenovo, HP і Dell

За даними Strategy Analytics, Lenovo знову домінує на ринку з рекордними поставками ноутбуків в 15,5 млн одиниць у другому кварталі 2021 року. Показник виріст на 14% порівняно з 13,6 млн у минулому році. Частка ринку незначно знизилася на -0,1 процентних пункту — до 23,6% порівняно з тим же періодом 2020 року. Необхідність працювати з дому і потреба в цифровому навчанні, підтримувана зростанням кількості пристроїв на людину, допомогли Lenovo зберегти лідерство на багатьох ринках.

HP залишилася на другій позиції, незважаючи на рекордні обсяги продажів у другому кварталі: компанія відвантажила 14,9 млн ноутбуків, що на 11% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Оскільки інші постачальники росли набагато швидше за HP, бренд фактично втратив -0,8 процентних пункту частки ринку, досягнувши 22,8%. Компанія показала високі результати, виконавши замовлення, які не змогла виконати протягом попередніх кварталів, коли попит перевищував пропозицію.

Dell зберегла третю позицію і збільшила частку ринку на 1,5 процентних пункту порівняно з минулим кварталом — до 16,2%. У другому кварталі 2021 року компанія збільшила поставки до 10,7 млн ноутбуків, що на 26% більше порівняно з другим кварталом 2020-го. Постачальник зберіг свої позиції як у секторі корпоративних замовлень, так і серед звичайних споживачів, адже цикл поновлення, перехід зі стаціонарних комп'ютерів на ноутбуки та ігрові ПК, влаштовував як старих, так і нових клієнтів.

Бізнес Apple MacOS теж показав тільки хороші результати: у другому кварталі зареєстрований рекордний обсяг продажів MacBook — понад 5,5 млн одиниць, що на 21% вище, ніж у минулому році. Популярність MacBook M1 сприяла зростанню продажів як серед споживачів, так і серед великих корпоративних клієнтів.

У другому кварталі 2021 року Acer посіла п'яте місце завдяки зростанню поставок до 5,2 млн ноутбуків при річному темпі зростання в 45%. Завдяки цьому компанія збільшила частку ринку на 1,6 процентних пункту за той же період і отримала 7,9%. Високі показники в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід, Африка) і загальний успіх Chromebook призвели до значного зростання як у споживчому, так і в комерційному сегменті.

Раніше Dell і HP спрогнозували дефіцит ноутбуків через брак комп'ютерних чипів у 2021 році. У той же час, компанії очікують підвищення попиту серед людей, які вчаться і працюють віддалено.