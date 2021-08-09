Школа подождет: 13-летний мальчик из Индии управляет миллионами криптоинвесторов

Даже миллиардер Марк Кьюбан доверил свои диджитал-активы вундеркинду-тинейджеру.

Шумиха вокруг криптовалюты не утихает последние два-три года. И в то время как некоторые страны приняли эту новую технологию с распростертыми объятиями, другие категорически против этой идеи, вплоть до создания политики против торговли криптовалютами. Одной из стран-противников является Индия. Но, несмотря на нежелание правительства Индии использовать криптовалюту в своей экономике, ее граждане делают все возможное, чтобы погрузиться в криптовалютный рынок, и придумывают для этого инновационные технологии.

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13-летний Гаджеш Наик, который учится в 8-ом классе Народной средней школы в Панаджи разработал приложения для людей, которые хотят инвестировать в биткоин и альткоины. Имея уйму свободного времени, когда школа закрылась на карантин, он начал посещать онлайновые курсы, чтобы прокачать свои навыки программиста, сообщает издание bitcoinist.com.

По словам Гаджеша, он прошел курсы и получил соответствующие сертификаты от Университета Буффало и Государственного университета Нью-Йорка. Параллельно он вел канал на YouTube и в Twitter, где рассказывал своим подписчикам о криптовалютах и блокчейне. Его задачей было повысить грамотность людей в этих двух вопросах.

Позже тинейджер начал разрабатывать приложения в сети Polygon. Ему помогли знания языков программирования Java, Javascript, C++ и Solidity, которые он осваивал с 8-ми лет. В итоге, молодой человек разработал два приложения — PolyGaj и StableGaj, которые основываются на сети Polygon (это, по сути, протокол для создания и подключения сетей блокчейнов, совместимых с Ethereum, — ред.). PolyGaj — платформа децентрализованного финансирования (DeFi) и NFT, а StableGaj — децентрализованная биржа стейблкоинов.

Платформой PolyGaj недавно заинтересовался миллиардер Марк Кьюбан, инвестировав в нее некоторую сумму денег (подробности сделки не разглашаются). С тех пор ее начали активно использовать криптоинвесторы для управления своими цифровыми активами на сумму, эквивалентную $7 млн.

Ранее мы сообщали о 19-летнем майнере, которому удается зарабатывать более $50 тыс. в год, при этом не имея высшего образования.