Школа почекає: 13-річний хлопчик з Індії управляє мільйонами криптоінвесторів

Навіть мільярдер Марк Кубан довірив свої діджитал-активи вундеркінду-тінейджеру.

Галас навколо криптовалюти не вщухає останні два-три роки. І тоді як деякі країни прийняли цю нову технологію з розпростертими обіймами, інші категорично проти цієї ідеї, аж до створення політики проти торгівлі криптовалютою. Однією з країн-противників є Індія. Але, незважаючи на небажання уряду Індії використовувати криптовалюту у своїй економіці, її громадяни роблять все можливе, щоб зануритися в криптовалютний ринок, і придумують для цього інноваційні технології.

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13-річний Гаджеш Наїк, який навчається у 8-му класі Народної середньої школи в Панаджі розробив програми для людей, які хочуть інвестувати в біткоїни та альткоїни. Маючи чимало вільного часу, коли школа закрилася на карантин, він почав відвідувати онлайнові курси, щоб прокачати свої навички програміста, повідомляє видання bitcoinist.com.

За словами Гаджеша, він пройшов курси і отримав відповідні сертифікати від Університету Буффало і Державного університету Нью-Йорка. Паралельно він вів канал на YouTube і в Twitter, де розповідав своїм підписникам про криптовалюту і блокчейн. Його завданням було підвищити грамотність людей у цих двох питаннях.

Пізніше тінейджер почав розробляти програми в мережі Polygon. Йому допомогли знання мов програмування Java, Javascript, C++ і Solidity, які він освоював з 8-ми років. У підсумку, юнак розробив два додатки — PolyGaj і StableGaj, які ґрунтуються на мережі Polygon (це, по суті, протокол для створення і підключення мереж блокчейнів, сумісних з Ethereum, — ред.). PolyGaj — платформа децентралізованого фінансування (DeFi) і NFT, а StableGaj — децентралізована біржа стейблкоїнів.

Платформою PolyGaj недавно зацікавився мільярдер Марк Кубан, інвестувавши в неї деяку суму грошей (подробиці угоди не розголошуються). Відтоді її почали активно використовувати криптоінвестори для управління своїми цифровими активами на суму, еквівалентну $7 млн.

Раніше ми повідомляли про 19-річного майнера, якому вдається заробляти більше $50 тис. на рік, при цьому не маючи вищої освіти.