Опасная технология: взрыв Bluetooth-наушников привел к гибели пользователя, - СМИ

Врачи считают, что у парня остановилось сердце от шока.

В Индии молодой человек скончался, как предполагают доктора, от остановки сердца, вызванного взрывом работающих Bluetooth-наушников. В местных СМИ публикуются противоречивые новости о данном инциденте, но многие медиа сходятся в одном — взрыв устройства действительно имел место быть и мог произойти по причине некачественной сборки и/или скачка напряжения.

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Об этом сообщает издание notebookcheck.net.

Согласно сообщениям индийских СМИ, 28-летний мужчина по имени Ракеш Кумар Нагар из северного штата Раджастхан скончался после того, как Bluetooth-наушники, которые он использовал, взорвались у него в ушах. Сообщается также, что в результате инцидента парень потерял сознание. Несмотря на то, что его доставили в больницу, он не выжил. Врач предположил, что Ракеш "вероятно умер от остановки сердца", которая была вызвана неожиданным и шокирующим взрывом наушников.

Локальные медиа пишут, что Нагар использовал наушники либо для прослушивания музыки, либо для разговора с кем-то по телефону, который стоял на зарядке. В издании TV9Marathi считают, что взрыв спровоцировал скачок напряжения: "внезапно свет погас, а после того, как свет зажегся, наушники взорвались", — пишет СМИ.

Есть и иное объяснение — некачественная сборка устройства. Электроника не выдержала скачка напряжения и просто взорвалась.

Медиа не сообщают названии компании-производителя опасной гарнитуры. Однако в соцсети просочилась информация о том, что ее разработал и продавал местный дешевый бренд электроники, и что купить такие наушники можно за копейки.

Журналисты notebookcheck.net отмечают, что даже качественная техника проверенных брендов может "сбойнуть". Несколько лет назад женщина получила ожоги лица, когда ее наушники Beats взорвались во время перелета из Пекина в Мельбурн. Жителю штата Флорида повезло больше — люди в спортзале, где он тренировался, заметили, что из его наушника Apple AirPods выходит белый дым и предупредили его. Пользователь тут же вытащил наушник и не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что известный рэп-исполнитель презентовал смарт-маску, оснащенную наушниками.