Небезпечна технологія: вибух Bluetooth-навушників призвів до загибелі користувача, — ЗМІ

Лікарі вважають, що у хлопця зупинилося серце від шоку.

В Індії молодий чоловік помер, як припускають лікарі, від зупинки серця, викликаної вибухом Bluetooth-навушників. У місцевих ЗМІ публікуються суперечливі новини про цей інцидент, але багато видань сходяться в одному — вибух пристрою дійсно мав місце бути та міг статися через неякісну збірку і/або стрибок напруги.

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Про це повідомляє видання notebookcheck.net.

Згідно з повідомленнями індійських ЗМІ, 28-річний чоловік на ім'я Ракеш Кумар Нагар із північного штату Раджастхан помер після того, як Bluetooth-навушники, які він використовував, вибухнули в нього в вухах. Повідомляється також, що в результаті інциденту хлопець втратив свідомість. Незважаючи на те, що його доставили в лікарню, він не вижив. Лікар припустив, що Ракеш "імовірно помер від зупинки серця", яка була викликана несподіваним і шокуючим вибухом навушників.

Локальні медіа пишуть, що Нагар використовував навушники або для прослуховування музики, або для розмови з кимось по телефону, який стояв на зарядці. У виданні TV9Marathi вважають, що вибух спровокував стрибок напруги: "Раптово світло згасло, а після того, як світло з'явилося, навушники вибухнули", — пише ЗМІ.

Є й інше пояснення — неякісна збірка пристрою. Електроніка не витримала стрибка напруги та просто вибухнула.

Медіа не повідомляють імені компанії-виробника небезпечної гарнітури. Однак у соцмережі просочилася інформація про те, що її розробив і продавав місцевий дешевий бренд електроніки і що купити такі навушники можна за копійки.

Журналісти notebookcheck.net відзначають, що навіть якісна техніка перевірених брендів може даи збій. Кілька років тому жінка отримала опіки обличчя, коли її навушники Beats вибухнули під час перельоту з Пекіна в Мельбурн. Жителю штату Флорида пощастило більше — люди в спортзалі, де він тренувався, помітили, що з його навушника Apple AirPods виходить білий дим і попередили його. Користувач тут же витягнув навушник і не постраждав.

Раніше ми повідомляли про те, що відомий реп-виконавець презентував смарт-маску, оснащену навушниками.